防疫逃到外太空！西螺「648星球」燈雕將登場　鎮長穿太空裝亮相

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺鎮公所特別精心規劃2021「燈Light西螺：X SPACE」主題裝置，以燈雕結合景觀藝術創造新話題，規畫主軸概念為「X Space」西螺小宇宙，精心規劃三大主題燈區，分別為「星空幻想(現代燈區)」、「648星球」及「銀河光景」，前後設計雙入口意象，於2月6日至3月1日，在大橋廣場東側雕塑公園亮麗登場。

西螺鎮公所說明，預計於2月6日晚間舉行點燈儀式，所有主題燈飾將同步亮燈，一連24天在大橋廣場東側雕塑公園沿著引西圳河岸設置，並於前後設計雙入口意象，帶領賞燈民眾從浩瀚宇宙穿越至象徵西螺的648星球，漫遊太空世界，探索外星文明。

▲西螺鎮長鄭玲惠及縣議員廖秋萍身穿太空裝，為西螺「X SPACE」燈會宣傳防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長鄭玲惠與縣議員廖秋萍身穿太空裝，打扮成太空人，有媒體詢問，是否模仿邱淑緹，鄭玲惠說，單純就配合燈會主題做造型打扮，並沒有模仿誰的意思，「外太空比較乾淨沒病毒」但防疫是真的很重要，也請所有來到西螺賞燈的民眾務必配合現場人員實行防疫措施。

▲西螺燈會在地「648星球」燈區，來展示西螺多樣化的特色，包含稻米、蔬菜、西瓜、七崁武術…等。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長鄭玲惠表示，疫情嚴峻期間曾考慮停辦問題，但鄉親聲量均頃向希望家鄉有年味，公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」等，裝置主題科幻感十足，有長達12米的時空隧道、外星人、大飛碟、太空人、漂浮月球、魔幻夜森林、螢火蟲燈區…等多達23組主題燈。

▲一身太空裝讓人錯覺想起2015年邱淑媞穿隔離衣進入和平醫院，鄭玲惠表示，此次裝扮單純配合燈會外太空意象沒有模仿，但防疫很重要。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮公所強調，展覽期間公所人員全體總動員，為加強防疫工作，實施總量350人入口管制，採一進一出式進場，民眾須配合量測體溫、手部清潔消毒及全程配戴口罩進場。2月6日晚間舉行點燈儀式將邀請到台語歌王「陳隨意」以及八點檔歌后「謝宜君」熱力開唱，還有機會抽中50吋液晶電視、掃地機器人、氣炸烤箱等多項大獎。

▲大橋廣場老榕樹裝置成大鯨魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺燈會裝置主題科幻感十足，有長達12米的時空隧道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲展覽期間加強防疫工作，實施總量350人入口管制，採一進一出式進場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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