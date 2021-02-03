　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫逃到外太空！西螺「648星球」燈雕將登場　鎮長穿太空裝亮相

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺鎮公所特別精心規劃2021「燈Light西螺：X SPACE」主題裝置，以燈雕結合景觀藝術創造新話題，規畫主軸概念為「X Space」西螺小宇宙，精心規劃三大主題燈區，分別為「星空幻想(現代燈區)」、「648星球」及「銀河光景」，前後設計雙入口意象，於2月6日至3月1日，在大橋廣場東側雕塑公園亮麗登場。

西螺鎮公所說明，預計於2月6日晚間舉行點燈儀式，所有主題燈飾將同步亮燈，一連24天在大橋廣場東側雕塑公園沿著引西圳河岸設置，並於前後設計雙入口意象，帶領賞燈民眾從浩瀚宇宙穿越至象徵西螺的648星球，漫遊太空世界，探索外星文明。

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮長鄭玲惠及縣議員廖秋萍身穿太空裝，為西螺「X SPACE」燈會宣傳防疫。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長鄭玲惠與縣議員廖秋萍身穿太空裝，打扮成太空人，有媒體詢問，是否模仿邱淑緹，鄭玲惠說，單純就配合燈會主題做造型打扮，並沒有模仿誰的意思，「外太空比較乾淨沒病毒」但防疫是真的很重要，也請所有來到西螺賞燈的民眾務必配合現場人員實行防疫措施。

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺燈會在地「648星球」燈區，來展示西螺多樣化的特色，包含稻米、蔬菜、西瓜、七崁武術…等。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長鄭玲惠表示，疫情嚴峻期間曾考慮停辦問題，但鄉親聲量均頃向希望家鄉有年味，公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」等，裝置主題科幻感十足，有長達12米的時空隧道、外星人、大飛碟、太空人、漂浮月球、魔幻夜森林、螢火蟲燈區…等多達23組主題燈。

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一身太空裝讓人錯覺想起2015年邱淑媞穿隔離衣進入和平醫院，鄭玲惠表示，此次裝扮單純配合燈會外太空意象沒有模仿，但防疫很重要。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮公所強調，展覽期間公所人員全體總動員，為加強防疫工作，實施總量350人入口管制，採一進一出式進場，民眾須配合量測體溫、手部清潔消毒及全程配戴口罩進場。2月6日晚間舉行點燈儀式將邀請到台語歌王「陳隨意」以及八點檔歌后「謝宜君」熱力開唱，還有機會抽中50吋液晶電視、掃地機器人、氣炸烤箱等多項大獎。

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大橋廣場老榕樹裝置成大鯨魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺燈會裝置主題科幻感十足，有長達12米的時空隧道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲公所團隊以西螺Xiluo的X與郵遞區號648來代表西螺意象作為今年主題「X SPACE」、「648星球」燈區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲展覽期間加強防疫工作，實施總量350人入口管制，採一進一出式進場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

►Her今天推出Tiffany & Co.「Return to Tiffany 經典


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►隱形的冠軍「布袋戲的原鄉」　雲林藝文特色發展計畫獲全國第一

►西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝　神秘善心人捐3萬片籲共同護持

►西螺福興宮擴大佈置燈廊7百米　祈福民眾不用擠在同一條街賞燈

►獨／客運緩慢左轉仍遭機車擦撞　目擊者：遇神風特攻隊再慢也沒用

►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：到底做到哪裡才夠
防疫延後開學家長戰翻　教育部網站討論到掛掉了
2/20原訂補班課日「變寒假」　教育部長：不用再補課
記者提炒作沒證據　雞排妹「當場變臉發火」曝公關舉動
雞排妹當眾怒了　遭逼問證據爆氣：就算自殺還是沒人相信
快訊／翁立友挺提告　雞排妹強硬回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情升溫加強防疫　雲林每週固定稽查八大類場所

防疫逃到外太空！西螺「648星球」燈雕將登場　鎮長穿太空裝亮相

自小客車深夜無端起火　南警槓上開花緝獲毒品

中洲公墓附近空地遭違法傾倒近2噸廢棄物　歸仁警環聯手破案

騎士遇檢衝鋒槍丟出谷逃190公里　彰警狂追逮亡命鴛鴦

2021苗栗春節疏運相關措施　教你如何「採草莓不塞車」

麟洛公所春節前慰問消防分隊　打火兄弟很窩心

吐司、麵包供應全聯、好市多　宛如烘焙界隱形冠軍

上任8小時破11件毒品、通緝　台中保大隊長：讓民眾安心過好年

疫情嚴峻！法鼓山除夕撞鐘採「線上直播」　蔡英文不到場參與

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

疫情升溫加強防疫　雲林每週固定稽查八大類場所

防疫逃到外太空！西螺「648星球」燈雕將登場　鎮長穿太空裝亮相

自小客車深夜無端起火　南警槓上開花緝獲毒品

中洲公墓附近空地遭違法傾倒近2噸廢棄物　歸仁警環聯手破案

騎士遇檢衝鋒槍丟出谷逃190公里　彰警狂追逮亡命鴛鴦

2021苗栗春節疏運相關措施　教你如何「採草莓不塞車」

麟洛公所春節前慰問消防分隊　打火兄弟很窩心

吐司、麵包供應全聯、好市多　宛如烘焙界隱形冠軍

上任8小時破11件毒品、通緝　台中保大隊長：讓民眾安心過好年

疫情嚴峻！法鼓山除夕撞鐘採「線上直播」　蔡英文不到場參與

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：我到底做到哪裡才夠

過年包多少給爸媽？　網曝「這數字」：吉利又不寒酸

怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

疫情升溫加強防疫　雲林每週固定稽查八大類場所

李子柒YouTube狂吸1410萬訂閱　打破金氏世界紀錄

今年終結單身！全台5大必拜月老廟　求紅線、還能寫信給月老

全台目睹「巨大火球」炸亮夜空　9秒畫面曝！駕駛：跟車一樣大

地方熱門新聞

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

4歲女兒吃火鍋感染！一家人下場慘

2022桃園市長選舉　鄭文燦接班人選？

供應全聯、好市多　麵包廠站穩烘焙界

路過秘境拍奇石！神犬狗頭趴河喝水

春節痛痛症候群上身

挺醫護！　呂玉玲和手信坊捐贈物資

范姓女子遭罰20萬元拒繳台南分署查封機車

耐斯集團松田崗打造蒙古文化園區

金山警分局治安交通雙管齊下

亡命鴛鴦擁槍自重　躲屏東被警逮

桃園2/3起啟動第二輪環境清潔消毒作業

上任即破11件毒品通緝　台中警：讓民眾安心過年

南台灣假鈔流竄！大鈔找零竟給假百元

更多熱門

相關新聞

勞工等採檢結果出爐時是否給有薪假？　勞長：由指揮中心研議

勞工等採檢結果出爐時是否給有薪假？　勞長：由指揮中心研議

衛福部桃園醫院日前因發生院內群聚事件，讓整個流行疫情指揮中心也加強戒備，當時擴大匡列居家檢疫人數，且要求這些配合檢疫民眾再採檢結果出爐前不可以外出，但這樣的規定並未強制雇主給「防疫隔離假」，因此，勞工也無法向衛福部提出防疫補償。

大學「個人申請」防疫應變　擬提高書審取代面試

大學「個人申請」防疫應變　擬提高書審取代面試

獨／客運緩慢左轉　女騎士未減速撞上

獨／客運緩慢左轉　女騎士未減速撞上

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制

林右昌：基隆夜市不排除重啟人流管制

柯文哲自爆：有人向我兜售新冠疫苗

柯文哲自爆：有人向我兜售新冠疫苗

關鍵字：

燈會西螺鎮防疫邱淑緹鄭玲惠太空裝雲林

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面