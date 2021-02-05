移民署家庭教育體驗新年文化　趣味越語玩「粽」意

▲今日移民署南區事務大隊雲林縣服務站家庭教育課程，準備越南傳統粽子及臺灣的蘿蔔糕、發糕等食品，邀請越南語講師帶領大家學習簡易中文及越語的新年詞彙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離農曆國年還有一週，在越南家家戶戶迎接農曆新年都會吃粽子，今（5）日移民署南區事務大隊雲林縣服務站家庭教育課程，特別準備越南傳統粽子及臺灣的蘿蔔糕、發糕等食品，並邀請越南語講師帶領大家學習簡易中文及越語的新年詞彙，認識兩國不同的春節習俗，讓他們也能夠一同感受喜慶 歡樂的新年氣氛。

▲除宣導最新政策「外來人口新式統一證號換發政策」外，雲林縣專勤隊也利用機會宣導反人口販運。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

越南粽子長長圓圓的，加入五花肉與綠豆餡，十分美味，長意味「長長久久」，圓意味「團團圓圓」，有米有 肉也有著豐衣足食的寓意，表達著越南人對新年的期許。2月正逢臺灣的農曆新年，服務站邀請來臺十餘年的越語講師陽氏萃恒，利用圖文並茂的簡報為在場的新住民及臺灣配偶介紹臺灣及越南不同的節慶文化，並體驗兩國的年節特色食物，讓他們覺得新鮮又有趣，對另一半的本國文化也有了進一步的認識。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，移民署致力於提供新住民在臺的完整照顧服務，希望他們能有安穩幸福的生活。除宣導最新政策「外來人口新式統一證號換發政策」外，雲林縣專勤隊也利用機會宣導反人口販運。如有其他外國人在臺相關問題，歡迎撥打雲林縣 服務站電話 05-5345971 諮詢。

▲越南粽子長長圓圓的，加入五花肉與綠豆餡，十分美味，長意味「長長久久」，圓意味「團團圓圓」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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