一圖秒懂部桃群聚關係！張上淳曝案924「可能傳染鏈」

▲部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增1例本土新冠肺炎確定病例（案924），為案839及案870之家人，年為40多歲，1月12日起居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢今（5）日確診，由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。

部桃群聚案例增加至20人，案839為部桃6A病房護理師，先傳給祖母案870，今日新增的案924是案870的照顧者，但與案839也曾有過接觸，因此也被匡列在同一處隔離。陳時中表示，案839家中共有5人，確診後4人先被隔離，今日再增1人確診，等於一家五口就有3人確診，案924足跡都在家裡面，因此無需另外公布。

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針對案924於今日確診，部桃清零專案是否會因此而延後醫院恢復運作的時程，陳時中表示，整個社會仍在防火牆內，且與部桃本身已經切開，對專案沒有影響，加上確診者其他2名同住家人也都在隔離中，會持續至2月18日，目前檢驗結果是陰性。

張上淳則進一步說明案924的狀況，他指出，確診者於2月1日出現些微喉嚨癢，但是否確定這就是所謂發病日，以臨床觀點來說，無法斷定，且她的CT值為32，是非常高的，所以也許是更早之前就已經有得到病毒，現在可能是晚期的狀態。

▲今日新增的本土個案為案839的阿姨。（圖／王譯萱）

張上淳表示，所以是否是隔離中，或是她有與839接觸及870有接觸過，當中究竟是哪個時間點造成病毒跑到她身上，精準時間點無法清楚掌握，當然還是會看下一個CT的結果來做綜合判斷，總而言之，她接觸到病毒都是在隔離的狀態下，因此沒有跟除了同住家人以外的人接觸。

指揮中心統計，截至目前國內累計162,543例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含158,575例排除)，其中923例確診，分別為808例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、841人解除隔離、73人住院隔離中。

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