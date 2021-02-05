部桃群聚再+1！陳時中：仍在防火牆內　曝案924「可能傳染鏈」

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日舉行記者會，公布新增1本土為案924，本國籍40多歲女性，為案839護理師及案870之家人。針對部桃感染事件再增1例，清零專案是否因此受影響，指揮官陳時中表示，對整個社會而言，目前仍在防火牆內；另外，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也說明有關案924可能的傳染鏈。

針對案924於今日確診，部桃清零專案是否會因此而延後醫院恢復運作的時程，陳時中表示，整個社會仍在防火牆內，且與部桃本身已經切開，對專案沒有影響，加上確診者其他2名同住家人也都在隔離中，會持續至2月18日，目前檢驗結果是陰性。

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張上淳則進一步說明案924的狀況，他指出，確診者於2月1日出現些微喉嚨癢，但是否確定這就是所謂發病日，以臨床觀點來說，無法斷定，且她的CT值為32，是非常高的，所以也許是更早之前就已經有得到病毒，現在可能是晚期的狀態。

張上淳表示，所以是否是隔離中，或是她有與839接觸籍870有接觸過，當中究竟是哪個時間點造成病毒跑到她身上，精準時間點無法清楚掌握，當然還是會看下一個CT的結果來做綜合判斷，總而言之，她接觸到病毒都是在隔離的狀態下，因此沒有跟除了同住家人以外的人接觸。