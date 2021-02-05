反對「調整飛航執勤時限」　機師工會4聲明疾呼：勿飲鴆止渴

▲機組員在疫情期間工作壓力更升高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局今日邀集國內航空公司及個飛航相關職業工會與企業工會，將討論疫情期間「調整飛航及客艙組員之飛航執勤期間限度」。桃園市機師職業工會接邀參與會議，對此發表四點聲明，強調民航局應解決機組員長期處在「執勤－檢疫隔離」循環中的困境，真正的解方，絕非「飲鴆止渴」式地延長飛航組員執勤時間。

機師工會針對此會議發布四點聲明，第一，機師工會反對在未經相關主管機關進行任何航空疲勞風險管理評估前，且在未對疫情期間之特殊工作環境下的機組人員充分諮詢前，更在缺乏詳細配套下，僅因部分航空公司私下向民航局要求延長飛航機組人員執勤時間，而輕率對現行為了確保機組人員疲勞程度與飛航安全為考量下所制定之執勤時間，進行變更與延長。

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第二，因日前傳出機組人員染疫而導致今年1月指揮中心新公布的制度下，飛航組員必須受更嚴格的七日檢疫隔離要求。此一轉變對機組人員個人與家庭生活造成極大影響，身心皆承受更大的壓力。

然而相反地，航空公司在新制度制定過程中的運作，讓指揮中心與民航局最終同意得在機組人員七天檢疫期間持續派飛，這讓公司目前排班與機組人員派遣，反而較過往更具有彈性。

也因如此，工會過去才不斷呼籲，航空公司乃至於民航局與相關主管機關，皆必須確實要求航空公司在排班上，特別顧及到機組員長期處在「執勤－檢疫隔離」循環中的身心壓力。不能夠讓機組人員處於防疫要求與維持航班營運需求中遭到雙重擠壓！

▲機師工會反對調整飛航時限。（圖／記者李毓康攝）

第三，機師工會需嚴正提醒，要解決機組人員長期處在「執勤－檢疫隔離」循環中的困境，即便部分出發點乃是為避免機組人員返台後重複居家檢疫，進而維持機組員與家人間生活與感情聯繫，降低機組員身心壓力。

然而，真正的解方，絕非「飲鴆止渴」式地延長飛航組員執勤時間，甚至拋棄疲勞考量，允許機組人員得以連續長時間工作。因為工會與多數機組員深信：「飛航安全」依然才是我們最後一條不可跨越的底線。

第四，工會最後呼籲，任何攸關於機組員飛航執勤時間延長議題，皆應基於航空生理科學數據與勞工權益為探討的唯一基礎。工會再次強調：航空公司乃至於民航局與相關主管機關，有責任也有義務在顧及機組員長期處在「執勤－檢疫隔離」循環中的身心壓力前提下，對機組員實際排班進行必要之調整，方為正道。