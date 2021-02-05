▲案913「Ct值36變30」可能近期才感染？最新檢驗結果出爐。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前公布1名日本境外移入個案（案913），前後採檢7次，直至第8次才確診，由於其Ct值從36變30，遭疑可能剛感染，指揮中心4日又再對其做一次核酸檢測，今（5）日結果出爐，Ct值回升到35。發言人莊人祥表示，應該就是感染後期出現的時陰時陽狀態。

案913為本國籍30多歲男性，去年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

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之後個案於1月9日返台，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，但檢疫期滿後自主健康管理，1月29日表示自己出現症狀，採檢後確診。

指揮中心針對該個案在2/1採檢血清，結果是IgM是陰性、IgG是陽性，研判應該是感染比較久，但值得注意的是，該個案的Ct值從36降到30，Ct值下降顯示可能才剛感染？對此，專家小組召集人張上淳表示，後期本來就會有高有低，所以不能很快下定論。

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