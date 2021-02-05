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AZ疫苗月底配送！陳時中首揭「與COVAX交涉過程」　4堅持搶到首批

記者李佳蓉／綜合報導

台灣成為疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）第一批疫苗配送名單，將與其他5～8個國家分配130萬劑AZ疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也在今（5）日記者會中首度公開「與COVAX交涉過程」，將在2月底開始疫苗配送流程，期間歷經運貨期、相關檢驗程序需完成，還得經過食藥署確保其安全性，必須等待1個月時間才會開始施打。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）公布第一批疫苗配送名單，台灣被列於非聯合國會員，與其他5～8國分配130萬劑AZ疫苗。專家表示，現有資料來看，AZ疫苗整體保護效力不及輝瑞／BNT疫苗、莫德納疫苗，要靠AZ疫苗建立族群免疫力有困難，只能說「可用於應急」但還是要持續爭取其他疫苗。

對於全國人民關心的COVAX疫苗分配進度，世界衛生組織昨公布將於2～6月間開始分配，被問到台灣準備情形如何？陳時中回應，COVAX疫苗依各國採購量按比例分配，確切的數量還不清楚，一旦分配數量確定後，指揮中心會盡速整備施打名單，疾管署緊急輸入的申請，還有食藥署進行相關檢驗，目前皆已緊鑼密鼓的進行。

▲▼牛津大學與生產商阿斯特捷利康製藥合作生產的新冠疫苗。（圖／路透）

▲COVAX首批釋出AZ牛津疫苗。（示意圖／路透）

記者會中有媒體詢問，為何加入COVAX後一開始沒有選擇保護力較高的輝瑞疫苗？陳時中則說，COVAX第一步會詢問有哪些國家及地區要加入，「我們講說我們要參加」；在參加形式上，身分別屬於相對富裕的國家，共有90多國被列入。接著會詢問是否什麼疫苗都可以接受，「那時候給他們答案是說『我們要選擇』」，因此費用會較高，也有投入一些金額。

陳時中說，經過前兩次洽談後，COVAX詢問RNA疫苗因有相關保存、運送問題，各國是否有要RNA疫苗，「我們選擇RNA，我們有能力運送，所以我們要。」最近開始釋出幾款疫苗廠牌供大家選擇，第一批釋出AZ疫苗，詢問台灣要不要，「我們說要！BNT也有被選，我們也說要，第一批釋出是AZ。」

陳時中認為，在等待的過程中，還有時間可觀察國外施打情況與相關期刊報告，像是AZ疫苗研究報告建議於4～12週後再施打第二劑，究竟是4週好還是6週好，對老年人與年輕人效果有何區別，可等待先進國家開始施打後，經過研究參考相關背景資料，才更有依據。

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