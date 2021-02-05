隔離期滿工作20天後確診！案921判定「境外感染」　指揮中心曝原因

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增4例確診案例，為1本土（案924）3境外（案921至923），分別自荷蘭、美國及阿拉伯聯合大公國（杜拜）入境。不過，案921疫調顯示檢疫期滿後已工作20天左右，仍認為是境外移入的依據為何？指揮中心發言人莊人祥也解釋，是做了PCR檢測來判定。

指揮中心表示，案921為荷蘭籍60多歲男性，1月2日來台工作後，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案檢疫期滿後，1月17日開始工作，因返國需要，2月3日至醫院自費採檢，並於今日確診。

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另案923為阿富汗籍40多歲男性，長期居住杜拜，因工作經常往返台灣及杜拜兩地，今年1月7日再次來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，期間均無症狀，檢疫期滿後於1月24日出現咳嗽症狀，因自覺為感冒未就醫，經自行服藥後症狀改善；個案因預定返國，2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診，已初步掌握個案工作接觸者1人，列居家隔離，將進一步調查個案在臺期間之活動史及接觸史。

不過，有媒體詢問，案921檢疫期滿後，在國內工作也蠻長，為何仍判定為境外移入，莊人祥則說，做了PCR檢測後，第一次為31.5、第二次再採檢Ct值則是38，且抗體也是陽性，所以目前看起來還是屬於境外移入感染。

另外，案923的部分，莊人祥說，第一次採檢PCR的Ct值33，再一次採檢則變成35，抗體也都是陽性；另外，針對密切接觸者做核酸檢測跟抗體也都是陰性，因此923看起來是屬於先前境外感染。

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