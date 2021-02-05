再降價！陸下調核酸混檢費用　最低「一次只要65元」

▲石家莊全市完成全員核酸檢測。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著春運到來需求量大增，大陸多地再度下調核酸檢測價格，尤其是混合檢測。目前，陝西、福建等省份已降價至一次15元（人民幣，下同，約新台幣65元）。

據《澎湃新聞》報導，春運拉開序幕後，新冠病毒核酸檢測已經成為民眾回鄉過年的標配和剛需，近期多地開始下調核酸檢測價格，尤其是明確了核酸混合檢測的價格大幅下調，包括山西、河北、江蘇等。

其中，福建省醫療保障局官網1月4日發佈通知，自2021年1月5日起，新冠病毒核酸10合1混採檢測每人次15元；新冠病毒核酸5混1檢測每人次30元。

通知稱，新冠病毒核酸10合1混採檢測和5混1檢測，適用於相關公立醫療機構進行大規模人群快速篩查時收取。

▲北京接受檢測的民眾。（圖／路透社）

北京市1月27日也宣佈，自1月28日起，新冠病毒核酸檢測價格調整為80元/次，此外根據疫情需要，按照市衛生健康部門技術要求和標準實施混合檢測時，5個樣本混合檢測，每樣本按不高於30元收費；10個樣本混合檢測，每樣本按不高於20元收費。

所謂「10合1混採」，即為核酸檢測採樣時，10人一組，這10個人分別對應的10根拭子放到一個樣本保存液中送檢，這樣可以大幅降低檢測費用，目前大陸大部分地方進行普篩時均採取這種方式。