案924隔離3週才有症狀　張上淳：Ct值32可能很早就感染

記者嚴云岑／台北報導

首例染疫醫女友、案839護理師再增1家人染疫，為40多歲女性（案924），1月12日就進行居家隔離，直至2月4日才確診，代表潛伏期超過3週。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案在2月初有一點喉嚨癢，但就臨床觀點而言，無法確定是發病日，因為她的Ct值高達32，可能是非常早就得到病毒了。

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增1例本土新冠肺炎確定病例（案924），為案839及案870之家人，年為40多歲，1月12日起居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢今（5）日確診，由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。

部桃群聚案例增加至20人，案839為部桃6A病房護理師，先傳給祖母案870，今日新增的案924是案870的照顧者，因此也被匡列在同一處隔離。陳時中表示，案839家中共有5人，確診後4人先被隔離，今日再增1人確診，等於一家五口就有3人確診，案924足跡都在家裡面，因此無需另外公布。

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陳時中另表示，案924因為從感染到確診都在居家隔離，對社會影響小，也在部桃專案的防火牆內，不會影響清零專案的運作。