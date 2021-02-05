平鎮醫院陪病案908感染源確定！與案889序列一致「L452R變異病毒」

▲第二間院內感染！民眾急赴「平鎮某醫院」篩檢。（圖／記者陳豐德攝）

記者洪巧藍／台北報導

部桃群聚事件因為案908的出現擴及第二家醫院，為釐清兩案關連性，中央流行疫情指揮中心進行病毒基因序列比對，指揮中心專家小組召集人張上淳今（5）日公布，案908也是帶有D614G變異株帶有L452R位點變異，和其他部桃個案都屬一致。

部桃在今年1月初爆出醫護染疫之後，一路擴大到社區，總共已有20名本土個案，其中1例不幸死亡；當中出院患者案889與其家人案890感染來源仍不明，且更在889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診。

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根據監視錄影畫面，兩人皆有戴口罩，坐在候診區的前後排，並沒有接觸，有專家認為案908有可能是在外面社區染疫。張上淳日前表示說，依目前資料來看，在候診區傳染機會還是比較大，但會做病毒基因序列，去佐證兩人有直接相關。

部桃群聚源頭指向案812美國境外移入個案，指揮中心日前公布病毒序列比對，發現其感染病毒株為現在較為強勢的D614G變異株，而且檢驗也發現病毒帶有L452R位點變異，為國內首見；進一步比對首例染疫醫師、不明感染源案889以及最新案908等11人都屬一致。