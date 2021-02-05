首批COVAX疫苗到貨！陳時中先不打：倉庫放滿或快過期我才打

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19）公布第一批疫苗配送名單，台灣被列於非聯合國會員，與其他5~8國分配130萬劑AZ疫苗，估計2月至6月間施打。台灣終於有疫苗，政府首長，特別是衛福部長陳時中自己打不打受到關注，陳時中分析，可能會有3種狀況，其中2種情況他會先打。

COVAX為我國取得新冠疫苗重要管道之一，指揮中心日前估計，我方從該管道可購得國內人口的10%~50%疫苗數量，換言之，可以取得約476萬劑疫苗。指揮中心4日傍晚宣布「我國將獲配」，名單中分配給Non-UN member states的1,303,200劑AstraZeneca疫苗，即包含台灣與其他非聯合國會員獲配數量。

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指揮中心發言人莊人祥受訪表示，屬於非會員國的國家有5至8國，分配時間會落於2月至6月間，到貨以後估計行政作業約1週可以開打，順序以醫療人員、防疫人員最優先。

至於衛福部長自己打不打，陳時中今日於指揮中心記者會中分析三種情況，第一、數量足夠、倉庫放滿滿「我大概就會先打」，第二、如果量不夠，就會晚一點打，第三、如果量很少又快過期，我也會打。

指揮中心專家小組召集人張上淳說明，醫護人員優先施打，但如果一開始取得疫苗數量無法照顧到全部醫護人員，還是會做一些區隔，專責醫院比較需要照護個案，會再更前面順序。陳時中強調，如果開始施打的量不是很大，一定會針對最需要的族群，保護大家優先。