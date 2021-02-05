部桃群聚+1！陳時中仍「樂觀看待」　親曝警戒期不延期原因

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院累積20人確診，陳時中將2月4日設為「關鍵日」，今（5）日雖然再增1本土案例，陳時中對整起事件抱持樂觀態度。他提到，由於部桃專案前兩次採檢1908人，新屋分院334人也採檢完成，檢驗結果都是陰性，「看起來是好現象」，部桃警戒期不會延後，但年後是否能恢復營運，還有待整體檢驗結果出爐與人力安排才能確認。

▲衛福部立桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

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中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增1例本土新冠肺炎確定病例（案924），為案839及案870家人，年為40多歲，1月12日起居家隔離，2月1日曾出現喉嚨癢症狀，3日解除隔離未外出，4日進行隔離期滿採檢今（5）日確診，由於個案之2名同住家人先前已匡列為案839及案870之接觸者，故不重複匡列，將延長2人之居家隔離期限至2月18日。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，個案在2月初有一點喉嚨癢，但就臨床觀點而言，無法確定是發病日，因為她的Ct值高達32，可能是非常早就得到病毒。

陳時中另提到，扣除案924外，部桃最近的案件是案909、910，都於1月18日起居家隔離，已與社區完全切開。另外，案889就醫接觸442人，採檢後除驗出一例案908外，沒有其他人確診。

而案908也從1月26日就隔離開來，在傳染期就被隔離，縱使在往前推，到現在12天了，也沒有特別症狀，目標族群都已經查過，除非覺得疫情需要持續觀察，才會將警戒期延後，但目前看來都是按照原本設定方向目標進行，希望這波疫情快點過去。

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