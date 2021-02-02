高嘉瑜春聯被網拍440元　柯文哲大笑：她可以湊競選經費了





▲柯文哲出席IOT物聯網智慧家電技術教學中心揭牌儀式記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

農曆春節即將到來，政治人物紛紛推出春聯、紅包袋等小物行銷自己；不過「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜免費發放的春聯，卻被民眾放上網路販售440元，然而台北市長柯文哲的春聯卻只賣100元。對此，柯文哲2日笑說，高嘉瑜可以湊競選經費了。

高嘉瑜1月29日於臉書上PO出一張照片，只見有她的簽名春聯，竟然被放上網販售440元，還有4筆交易成功的紀錄，使她怒批「令人髮指！嘉瑜簽名春聯只送不賣，請不要花錢買。不要因為我的春聯會唱歌就水漲船高，保證瑜音繞樑，每天聽到煎熬。」

柯文哲2日出席IOT物聯網智慧家電技術教學中心揭牌儀式記者會時，被問及柯文哲春聯被放上網路賣100元，但高嘉瑜的卻可以賣更貴。對此，柯文哲笑稱，「哈哈哈哈哈！我的才100塊喔？高嘉瑜的可以賣300元（應為440元）喔？哇那可以湊競選經費了！」

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