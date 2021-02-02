過年2變天時間點出爐！　最新預測「一半晴一半雨」

記者陳俊宏／台北報導

許多民眾十分關心過年7天連假天氣，對此，天氣風險公司總經理彭啟明表示，目前小年夜到除夕可能有小系統發展接近，過年尾巴可能又有一波冷空氣來。氣象專家吳德榮則說，最新各國模式皆模擬，小年夜前後有一波對流性較強的鋒面通過，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨。

彭啟明1日在「兩分鐘報天氣」提到，過年前有一點小系統發展接近，可能有點短暫性陣雨，目前來看但都不會太大；現在預測過年大致沒寒流或強冷氣團接近，一半會晴、一半陰沉偶陣雨，北部比較有感覺，中南部都是穩定天氣。

▼氣象局預報，預計下周三小年夜前後全台降雨機率將提高。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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彭啟明進一步分析，小年夜到除夕可能有一些系統通過，但也是很快就過去，不會是很大的寒流或冷氣團來，大致上還不錯，但過年尾巴可能有一波冷空氣又再來。氣象局則預報，下周二至下周四天氣漸不穩定，各地雲量增多，預計下周三小年夜前後全台降雨機率將提高。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄說，最新各國模式皆模擬，小年夜前後有一波對流性較強的鋒面通過，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨；但不同模式所模擬的影響時間並不一致，顯示模擬的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。

吳德榮指出，至於春節的天氣如何？距今更超過10日以上，由於理論的限制，各國模式模擬皆存在很大的誤差，需耐心再等幾天，參考價值才會逐漸提高，沒有操之過急的必要。