陸出版社推「五福」春聯禮盒　打開竟包藏一個「禍」字！

▲「五福」春聯的其中一張竟是「禍」字。（圖／翻攝人民文學出版社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸人民文學出版社近日推出「五福臨春」新年禮盒，但內附的五個「福」字春聯卻被發現寫錯字，其中一張春聯上的字竟然是「禍」。引起眾多大陸網友不滿，甚至有人大罵，「貼春聯就是為了討個吉利，卻藏一個『禍』字，這還能叫禮盒嗎？」

人民文學出版社的該份新年禮盒售價約120元人民幣（約520元新台幣），除了五「福」春聯以外，還有門神畫像、紅包袋以及牛年福襪等產品。但令人傻眼的是，有網友收到禮盒之後，卻發現五「福」春聯內藏了一個「禍」字，感到相當不吉利，於是上網爆料。

事件曝光後，人民文學出版社發出致歉信，表示收錄的春聯為書法名家啟功的字，但因為坊間贗品很多，為了確保收字準確，特別從《啟功書法字彙》中選取了五個「福」字。

人民文學出版社指出，收到讀者反應有錯誤後，他們立即向多位書法專家求證，確認是收字出現錯誤，「我們為這次嚴重的工作失誤向各位讀者致以誠摯歉意，並深刻反省。」

人民文學出版社還說，他們已經下架全部有問題的禮盒，並對已產生且尚未發貨的訂單，替換為正確版本後發貨，此外，已收到禮盒的讀者，都可以提出退款申請，將全額退款，不退款的話，也可申請補發一個燙金字版的「福」字春聯，並多贈送一本筆記本表達歉意。

▼出版社表示是參考書籍有誤，導致春聯也跟著出現錯字。（圖／翻攝人民文學出版社）

