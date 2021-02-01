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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免吳思瑤總部正式成立　北市國民黨團力拚「828公投綁罷免」

▲▼台北市議員游淑慧、羅智強、陳重文、汪志冰、張斯綱、罷瑤總部執行長楊植斗。（圖／記者袁茵攝）

▲由左至右分別為台北市議員游淑慧、羅智強、陳重文、汪志冰、張斯綱、罷瑤總部執行長楊植斗。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

面對萊豬爭議，台北市議員羅智強日前不斷喊出，要罷免台北市第一選舉區（士林北投）的立委吳思瑤，並於1日正式成立「罷瑤總部」。罷瑤總部執行長楊植斗表示，會趕快將相關格式放到網路上，並與里長合作，希望罷免日期可以和8月28日公投日相同，成為「公投綁罷免」。

台北市國民黨團1日召開罷瑤總部成立記者會，與會來賓包括國民黨團書記長陳重文、台北市議員汪志冰、張斯綱、羅智強、游淑慧和罷瑤總部執行長楊植斗。

汪志冰表示，吳思瑤自詡「校園守護者」，然而當大家在立院討論萊豬要不要進入校園時，這一位「校園守護者」卻成為第一個跳出來的急先鋒，支持萊豬進入校園，這種守護黨意、不守護民意的立委，當黨意與民意必須接受檢驗時，手腳就出現了，所以平常用什麼包裝都不重要，重要的是經不經得起民眾睜大眼睛檢驗。

▲▼台北市議員游淑慧、羅智強、陳重文、汪志冰、張斯綱、罷瑤總部執行長楊植斗。（圖／記者袁茵攝）

陳重文提到，罷免吳思瑤的理由很簡單，政治人物誠信很重要，過去吳思瑤打著守護學童名聲打敗前立委丁守中，就是因為承諾了要好好照顧小朋友的食安、交通、教育，然而吳思瑤卻欺騙選民的選票，誠信已經不及格，這種人不適合留在立法院。

張斯綱說，吳思瑤擔任民意代表超過15年，分得清楚什麼是黨意、民意，各項民調顯示有超過7成受訪者反對萊豬進入台灣，而有部分民進黨立委也都能在關鍵時刻站在民意這方，不跟隨黨意走，但同為台北市的民進黨立委，吳思瑤為什麼沒拿出捍衛民意的勇氣？今天他們和吳思瑤無冤無仇，只是想讓他們知道民意在哪。

游淑慧則痛批，台北市不需要政治騙子、詐騙立委，更不需要萊豬立委。過去吳思瑤在台北市議會如何要求美牛萊劑0檢出，結果現在萊豬卻說不用另外訂法，甚至反過來說反對萊豬是「反美親中」，請問吳思瑤吃萊豬讓台灣得到什麼利益？「讓我們了解妳的腦迴路怎麼走、海馬體還在不在！」現在連總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都講不出來，很想詢問吳思瑤吃萊豬到底對台北市得到什麼利益。

▲▼台北市議員游淑慧、羅智強、陳重文、汪志冰、張斯綱、罷瑤總部執行長楊植斗。（圖／記者袁茵攝）

楊植斗強調，此次罷免吳思瑤連署書將會盡快公布在網路上，並且和各個議員配合，以及與里長合作，相信很快就能收到第一階段的3000份連署書，希望能趕在農曆年後提出申請，若時間允許的話，會訴求直接「公投綁罷免」，讓罷免日期也訂在8月28日，屆時士林北投選民可以拿到兩張票，一張就是反對萊豬的公投票，另一張則是罷免吳思瑤的票，表達自身意見。

被問到過去兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲曾幫吳思瑤站過台，這次罷免吳思瑤會不會與民眾黨合作？游淑慧認為，雖然吳思瑤2016年得到柯文哲的助力才當選，但到了2018年吳思瑤卻成為「批柯急先鋒」，因此冠上了「忘恩負義」稱號，相信這點柯文哲的支持者相當清楚。

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