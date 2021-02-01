校園出現「投不同意罷免」布條！Care高雄轟：顏色對了什麼都對

▲高雄校園遭掛上政治色彩布條。（圖／翻攝自臉書粉專《Care高雄》）

記者許宥孺／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷案將於2月6日登場，挺罷雙方都積極把握選前黃金周，不過卻有民眾發現，高雄市有幾所學校外牆被掛上「2月6日投下不同意罷免票」的布條，質疑難道是「顏色對了，什麼都對了？」對此，高雄市教育局表示，教育場所應秉持行政中立，學校和環保局已立即拆除，呼籲團體應該還給校園乾淨的學習空間。

臉書粉專「Care高雄」31日貼出高雄市福誠國小的圍牆外觀，植栽上被掛上了「2月6日投下不同意罷免票」的布條，該粉專質疑，「國小外牆可以讓人家這樣愛掛什麼就掛什麼嗎？環保局要不要處理一下？還是顏色對了什麼都對了？」

高雄市教育局表示，依公務人員行政中立法第9條規定，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，在辦公場所懸掛、張貼、穿戴或標示特定政黨、其他政治團體或公職候選人之旗幟、徽章或服飾。各校均應依上開規定辦理。

教育局強調，有關選舉旗幟出現懸掛校園外一事，學校、環保局已立即拆除，再次重申教育場所應秉持行政中立立場，不支持、不介入任何選舉宣傳活動，並呼籲還給校園一個乾淨的學習空間。

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