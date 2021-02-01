王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

▲台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中國廣播公司董事長趙少康1日上午宣布，要重返國民黨，且還被前高雄市長韓國瑜勸進選黨主席，然而根據國民黨黨規顯示，黨主席必須要入黨1年，且曾擔任過中評委或中央委員。國民黨台北市議員王鴻薇認為，韓國瑜可能不曉得趙少康沒有中央委員身份，且也不覺得韓國瑜是想為難國民黨主席江啟臣，因為若要為難，「韓國瑜自己出來選就好了！」

面對韓國瑜勸進趙少康選黨主席，王鴻薇1日受訪時表示，黨內一直以來都沒有這個風聲，但她個人分析，或許是很多人曾勸韓國瑜選黨主席，韓國瑜就覺得在這裡面得有一些角色，才找一個適合的人選，畢竟趙少康很關心國民黨，例如在兩岸議題上，常常會擔憂軍機繞台時，國民黨卻被貼上「親中賣台」標籤，屆時該如何回應外界等。

至於趙少康重返國民黨的正面效應，王鴻薇說，趙少康隔了28年後重返國民黨，她不覺得對方只是想當一個「陽春黨員」，畢竟對方已經講明，如果想要救國民黨，那就必須要做一個位子，應該要在黨內取得一個舉足輕重的地位才有意義；不過現在礙於黨規規定，就得看國民黨主席江啟臣的決定了。

媒體詢問趙少康重返國民黨是否意味韓國瑜變相「逼宮」江啟臣，王鴻薇認為，這不能講韓國瑜逼宮，因為趙少康講很清楚了，韓國瑜是以為趙少康以前擔任過行政院環境保護署長、立委，那怎麼可能沒有中央委員身份？不過她能理解趙少康為什麼沒有中央委員一職，畢竟趙少康在當時的選舉期間，並不需要此身份。

王鴻薇分析，她不覺得韓國瑜是想為難江啟臣，因為「如果他今天想為難江啟臣，那他自己出來選就好了！」況且一般人都會以為趙少康有中央委員或中評委身份，而韓國瑜也不會心思細到用這個方法為難江啟臣，「我覺得根本不需要，他（韓國瑜）自己出來選，江啟臣就夠為難了！不需要用這種方式，更何況他不是這種人。」

談到韓國瑜參選黨主席的可能性，王鴻薇說，如果韓國瑜自行勸進趙少康，且趙少康有機會選的話，那韓國瑜就沒有出來的正當性，但如果趙少康因為種種理由不能參選，「那我覺得未來很難說。」

根據國民黨黨章，趙少康想選黨主席目前資格仍不符合。對於是否會支持幫趙少康解套，王鴻薇表示，這不能說是支不支持，而是覺得這個規定本身就莫名其妙，如果連趙少康這樣的人進來，都因為不具中央委員、中評委身份，「這很奇怪！資格的意義是什麼？」不要說是否為趙少康量身定做條款，而是大家可以思考這條莫名其妙的規定有無繼續必要。

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