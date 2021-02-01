　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

▲▼台北市議員王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中國廣播公司董事長趙少康1日上午宣布，要重返國民黨，且還被前高雄市長韓國瑜勸進選黨主席，然而根據國民黨黨規顯示，黨主席必須要入黨1年，且曾擔任過中評委或中央委員。國民黨台北市議員王鴻薇認為，韓國瑜可能不曉得趙少康沒有中央委員身份，且也不覺得韓國瑜是想為難國民黨主席江啟臣，因為若要為難，「韓國瑜自己出來選就好了！」

面對韓國瑜勸進趙少康選黨主席，王鴻薇1日受訪時表示，黨內一直以來都沒有這個風聲，但她個人分析，或許是很多人曾勸韓國瑜選黨主席，韓國瑜就覺得在這裡面得有一些角色，才找一個適合的人選，畢竟趙少康很關心國民黨，例如在兩岸議題上，常常會擔憂軍機繞台時，國民黨卻被貼上「親中賣台」標籤，屆時該如何回應外界等。

至於趙少康重返國民黨的正面效應，王鴻薇說，趙少康隔了28年後重返國民黨，她不覺得對方只是想當一個「陽春黨員」，畢竟對方已經講明，如果想要救國民黨，那就必須要做一個位子，應該要在黨內取得一個舉足輕重的地位才有意義；不過現在礙於黨規規定，就得看國民黨主席江啟臣的決定了。

媒體詢問趙少康重返國民黨是否意味韓國瑜變相「逼宮」江啟臣，王鴻薇認為，這不能講韓國瑜逼宮，因為趙少康講很清楚了，韓國瑜是以為趙少康以前擔任過行政院環境保護署長、立委，那怎麼可能沒有中央委員身份？不過她能理解趙少康為什麼沒有中央委員一職，畢竟趙少康在當時的選舉期間，並不需要此身份。

王鴻薇分析，她不覺得韓國瑜是想為難江啟臣，因為「如果他今天想為難江啟臣，那他自己出來選就好了！」況且一般人都會以為趙少康有中央委員或中評委身份，而韓國瑜也不會心思細到用這個方法為難江啟臣，「我覺得根本不需要，他（韓國瑜）自己出來選，江啟臣就夠為難了！不需要用這種方式，更何況他不是這種人。」

談到韓國瑜參選黨主席的可能性，王鴻薇說，如果韓國瑜自行勸進趙少康，且趙少康有機會選的話，那韓國瑜就沒有出來的正當性，但如果趙少康因為種種理由不能參選，「那我覺得未來很難說。」

根據國民黨黨章，趙少康想選黨主席目前資格仍不符合。對於是否會支持幫趙少康解套，王鴻薇表示，這不能說是支不支持，而是覺得這個規定本身就莫名其妙，如果連趙少康這樣的人進來，都因為不具中央委員、中評委身份，「這很奇怪！資格的意義是什麼？」不要說是否為趙少康量身定做條款，而是大家可以思考這條莫名其妙的規定有無繼續必要。

其他人也看了這些新聞...

► 黃芳彥「持槍自盡」頭部中彈身亡　南加州法醫證實
► 黃芳彥遺體解剖完畢　舉槍自盡前孤單身影曝「最近一年不快樂」
► 「僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺」　沈富雄曾勸：不值為扁流落他鄉

相關新聞...

► 黃芳彥在美身亡　蘇貞昌驚訝 ：望家屬節哀保重
► 黃芳彥疑舉槍自盡　柯文哲大吃一驚嘆扁案沒人知道真相
► 柯建銘：黃芳彥從不介入政治事務　國務機要費早該除罪化

振興一下我們的美麗

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
雞排妹怒曬尾牙現場照　「竟有人喪心病狂懷疑是假的」
外送正職月收9萬！單親爸曝隱形成本：根本是虛的
情侶雙載男遭水泥車狠輾亡！倖存女遭警嗆：看到大車不閃
保時捷霸停車位挨轟「有錢買車沒錢停？」　管委會：已上鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免車隊罵黃捷「婊子」　王婉諭：這樣我要怎麼教小孩？

陽交大揭牌首任校長林奇宏拋10年願景　賴清德曝3促成關鍵

韓國瑜若聯手趙少康統治國民黨　李正皓曝：將迎三個「滅頂之災」

拔菜戰車高掛「婊子」布條　罷捷團體強調不知情：非總部授意

趙少康選台市長挫敗退出政壇　26年後和陳水扁世紀大和解

王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

校園出現「投不同意罷免」布條！Care高雄轟：顏色對了什麼都對

台北動漫節照辦上限6千人！　黃珊珊：台北市還是很安全不用慌亂

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

罷免車隊罵黃捷「婊子」　王婉諭：這樣我要怎麼教小孩？

陽交大揭牌首任校長林奇宏拋10年願景　賴清德曝3促成關鍵

韓國瑜若聯手趙少康統治國民黨　李正皓曝：將迎三個「滅頂之災」

拔菜戰車高掛「婊子」布條　罷捷團體強調不知情：非總部授意

趙少康選台市長挫敗退出政壇　26年後和陳水扁世紀大和解

王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

校園出現「投不同意罷免」布條！Care高雄轟：顏色對了什麼都對

台北動漫節照辦上限6千人！　黃珊珊：台北市還是很安全不用慌亂

味全龍唯一創隊元老黃煚隆　復隊感觸多盼培育出璞玉

獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道　目擊駕駛驚呆

年收6位數英鎊！她苦拚賺錢竟被誤認獨吞彩金　慘遭家人斷絕往來

和姚元浩有譜了？　王心恬想當2寶媽曝「結婚進度」

兩大因素干擾！北部4都1月移轉量衰退　台中靠北屯撐腰買氣不減

前男友婚禮和新娘「最後抱抱」　新郎微笑逐漸母湯網：看得到痛苦

搶賺過年商機！3C通路推優惠　大電視降價近3萬、電競筆電砍價4千元

台北電玩展成功落幕　主辦方宣佈2021票根可沿用至明年使用

不只矮仔財！北投市場必吃美食還有這3家　80年老店店人氣高

排舞「阿翔抱起林美秀」　他一看直接刪橋段：謀殺

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

政治熱門新聞

高雄遊行布條驚見「婊子」　罷捷總部回應

即／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實了

下一步選2022、2024？　趙少康：我不排斥任何位置

趙少康申請「重回國民黨」　現身曝下一步規劃

罷捷遊行號召數千人　一柱擎天姐來了

台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

趙少康、韓國瑜私下對話曝光！

趙少康：台灣政治變成百萬1450隨時出巢　「來啊！我才不怕」

韓國瑜岳父李日貴今告別式　親友悲送

趙少康：總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神

快訊／韓國瑜要趙少康選國民黨主席、救國民黨

快訊／趙少康自爆韓國瑜勸進選黨主席　韓國瑜回應

快訊／1月第二起！共機單日報到兩次　國防部證：2架次殲11擾台

趙少康有意角逐黨主席　國民黨回應了

更多熱門

相關新聞

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

針對資深媒體人趙少康宣告重返國民黨，過去他曾待過的新黨1日發表聲明指出，期盼趙少康能將「新黨精神」帶回國民黨，以不負支持者對新黨信念的堅持。

游淑慧讚趙少康「國民黨大鯰魚」：牛轉乾坤的禮物！

游淑慧讚趙少康「國民黨大鯰魚」：牛轉乾坤的禮物！

快訊／趙少康自爆韓國瑜勸進選黨主席　韓國瑜回應

快訊／趙少康自爆韓國瑜勸進選黨主席　韓國瑜回應

韓國瑜靠趙少康當選立委　黃光芹：國民黨遇到深水炸彈

韓國瑜靠趙少康當選立委　黃光芹：國民黨遇到深水炸彈

林為洲反對為趙少康改內規：讓韓國瑜「被動參選」教訓還不夠？

林為洲反對為趙少康改內規：讓韓國瑜「被動參選」教訓還不夠？

關鍵字：

韓國瑜趙少康王鴻薇江啟臣國民黨主席

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面