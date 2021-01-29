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「僅黃芳彥敢幫吳淑珍掛鈴鐺」　沈富雄曾勸：不值為扁流落他鄉

記者黃翊婷／綜合報導

現年74歲前新光醫院副院長黃芳彥因為捲入扁家洗錢案，2008年遭通緝後逃往美國，卻在今年1月28日傳出陳屍車上的消息，掀起各界關注。其實，同為醫師的民進黨前立委沈富雄當年曾向媒體透露，每當前總統夫人吳淑珍陷入爭議，就只有黃芳彥敢去「幫貓掛鈴鐺」，希望黃趕快回台，為了扁家流落他鄉實在不值得。

沈富雄曾透露，黃芳彥是當時少數能與吳淑珍溝通的人。（圖／ETtoday資料照）

▲沈富雄曾透露，黃芳彥是當時少數能與吳淑珍溝通的人。（圖／ETtoday資料照）

黃芳彥4、5天前被發現陳屍於美國加州自家停車場的車內，人在台灣台中的弟弟黃重彥醫師28日於診所受訪時，證實哥哥確實已經身亡。他透露，有傳聞黃芳彥是舉槍自殺，但姪子在電話中的口氣聽起來不像是槍殺，車內也不知道有沒有槍，現在也還在調查為何會發生這個意外。

黃重彥認為，黃芳彥在美國的生活多采多姿，不太可能想不開，他每年還會去美國拜訪哥哥2、3次，可能近年受到疫情影響，心情好不起來，但他還是覺得哥哥的死亡應該是意外，「年紀大了，可能以為酒精、安眠藥的效果像年輕一樣，沒有想到發作那麼快，可能因此坐在車上像睡著一樣。」

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

▼▲黃重彥表示，哥哥黃芳彥在美國的生活多采多姿，還常常去打高爾夫。（圖／黃重彥提供）

▲▼前新光醫院副院長黃芳彥2008年遭通緝逃往美國後，在美生活多采多姿，常打高爾夫。（圖／黃重彥提供）。

其實，自從黃芳彥捲入扁家洗錢案，並在2008年遭通緝逃往美國，各界就有許多正反意見討論。民進黨前立委沈富雄同年曾在節目上透露，黃芳彥深得吳淑珍信賴，每當吳陷入爭議，就只有他敢去「幫貓掛鈴鐺」，而且態度十分畢恭畢敬，當年幾乎只有他能跟吳溝通。

2009年1月，沈富雄接受媒體採訪時，還隔空向黃芳彥喊話，希望黃趕快回來台灣，如果手上有籌碼，可以和特偵組好好談一談，為了扁家流落他鄉實在不值得。同時，他也勸過當時執政的前總統馬英九，不要過度強調清廉，好好治國比較重要。

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