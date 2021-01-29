► 黃芳彥在美身亡　蘇貞昌驚訝 ：望家屬節哀保重

記者陳家祥／台北報導

涉及前總統陳水扁國務機要費案的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，加州警方初步研判為舉槍自盡。對此，行政院長蘇貞昌受訪時說，「很驚訝聽到這樣的消息，希望家屬能夠節哀、保重」。

▲前新光醫院副院長黃芳彥。（圖／黃重彥提供）



蘇貞昌29日上午南下到台南的沙崙科學城視察。他表示，整個沙崙科學城園區從蔡總統上任以來，幾年間一棒接一棒，行政院和台南市政府大家一起加油，從當初的草比人高，到今天各部會甚至於中央研究院的南部院區，在這裡紛紛都要完成，連大台南的會展中心等也都起來。

蘇貞昌說，不只是只有建物起來，整個國家的綠能，就從這裡可以看出各方面都有非常具體的實現，並且總統的大南方政見，整個在這裡建設，可以看到效率跟成果。

蘇貞昌表示，今天來是希望特別再加把勁，希望結合台南市長黃偉哲的期望，都要來支持，讓台南能夠更快速發展，同時王定宇立委在立法院給我們很多預算上的支持等等，都特別表示感謝，並且希望預算能夠順利，趕快通過，加速建設。

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