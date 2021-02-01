韓國瑜搭趙少康旋風當選立委　黃光芹：國民黨這次遇到深水炸彈

▲韓國瑜、趙少康。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，目前進入程序，他1日表示前高雄市長韓國瑜力勸他參選黨主席。對此，資深媒體人黃光芹認為，29年前韓國瑜當「趙少康旋風」當選立委，如今韓國瑜再回頭恭請「大哥」出馬，依趙少康年齡和資歷，連國民黨主席江啟臣都要靠邊站，國民黨這次遇到一枚深水炸彈。

黃光芹1日在臉書表示，29年前韓國瑜搭「趙少康旋風」當選立委，如今，韓國瑜的推土機碾壓過台灣一圈後，再回頭恭請「大哥」出馬，偏偏趙少康興致勃勃，兩人吃個飯，不僅將政治年輪拉回上世紀，同時也預埋即將燃炸新聞熱度的鞭炮，韓國瑜師承趙少康，往往連手勢、氣口都有「大哥」的影子，唯獨趙少康不是草包，以後媒體可有新聞跑了。

黃光芹指出，依趙少康的年齡、資歷和媒體保鮮度，想當國民黨的老大，恐怕連在他節目坐3分之1板凳的江啟臣，都得靠邊站，加上有眾多叫得出名號的名嘴和政治徒眾幫腔，國民黨這次顯然是遇到一枚深水炸彈。

黃光芹認為，韓國瑜和趙少康吹皺國民黨黨權之爭的一池春水，問題是，韓國瑜口中唯一可救國民黨的趙少康，可否救台灣？如果只淪為少數人私相授受，或路線比韓國瑜還韓國瑜，則自家人的把戲，也終有玩完的一天，屆時不要說救台灣或害台灣了，恐怕連國民黨都小命不保，新黨不是早玩完了？