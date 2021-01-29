柯建銘：黃芳彥從不介入政治事務　國務機要費早該除罪化

記者林銘翰／台北報導

涉及前總統陳水扁國務機要費案的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，民進黨立法院黨團總召柯建銘29日表示，黃芳彥是一個非常低調、客氣的人從來不介入派系與政治，也不管民進黨的派系事務，而國務機要費本身就是特別費，早就應該除罪化。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



黃芳彥因涉及國務機要費洗錢案逃亡多年未歸，28日傳出在美國加州身亡，享壽74歲。根據加州橘郡警察局法醫辦公室公開資訊，黃芳彥遺體已於今天解剖完畢，華文媒體取得消息指出，黃芳彥持槍自殺，死因尚待警方確認。

▲前新光醫院副院長黃芳彥。（圖／黃重彥提供）



立法院臨時會29日將處理中華民國110年度中央政府總預算案，民進黨團發布甲級動員令，並於上午8時30分召開黨團大會。談及黃芳彥身亡一事，柯建銘會前受訪時表示，「我想每一個認識黃芳彥醫師的人，聽到他這著噩耗絕對非常震驚與不惜」。

柯建銘指出，自己與黃芳彥都是學醫出身，2000年陳水扁競選總統時，黃芳彥就全力支持，扁嫂吳淑珍車禍時也曾經照顧過她，黃芳彥就是一個低調、客氣、做人非常Nice的人，十分具有醫師精神。

柯建銘說，自己與黃芳彥接觸只有一個感覺，就是他從來不介入政治事務，也不管民進黨的派系事務，而是純粹站在陳水扁私人朋友的立場，就私下經驗來說非常客氣，陳水扁也認為黃芳彥在SARS期間是無名英雄，而黃芳彥的個性就是如此。

柯建銘強調，黃芳彥從來不介入政治事務，就連自己的朋友也很少，這是有他獨特的風格，而國務機要費本身就是特別費，早就應該除罪化，「全國所有人的特別費都除罪化，只剩下國務機要費只是因為總統府特別費改名」，民進黨團也已經提案，希望下會期能夠審議。

柯建銘也說，自己並不知道黃芳彥的政商關係如何，但就黃芳彥的性格與作為來講，並沒有複雜的政商關係，比較惋惜的是前總統馬英九執政後，對於扁案、乃至於民進黨的所有事務都採用司法追殺。

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