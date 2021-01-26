春節瘋台東！「東漂」旅遊懶人包出爐 　安心旅遊確實防疫

▲台東山海美景讓人流連忘返，圖為海濱公園國際地標。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

農曆春節即將到來，台東縣府整理出「東漂」旅遊懶人包，讓旅客可以提前做好行前規劃，輕鬆掌握春節旅遊資訊。隨著疫情在國內有逐漸升溫的趨勢，也加強呼籲民眾務必落實防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離並做好自身防護。

▲池上天堂路。



台東縣政府表示，台東擁有許多自然資源，人口密度低，近年來推動有機觀光，主打「慢經濟」概念，在去年疫情肆虐，沒有外國觀光客的情況下，旅遊人次仍突破千萬，除拿下旅遊業者Expedia智遊網評比最受台灣旅客喜愛的十大國旅城市第一名，在全球線上訂房品牌Booking.com最新公佈「Traveller Review Award 2021」排名裡，台東更躍升「全球最好客目的地」第一名，足見瘋台東已形成一股熱潮。



交通及觀光發展處指出，為服務廣大旅客，春節期間（2/11除夕至2/16初五）台東轉運站、台東火車站和台東航空站旅遊服務中心貼心不打烊。火車站及航空站旅服中心春節服務時間為每日08:00-18:00、台東轉運站旅服中心2/11除夕營業時間為08:00-18:00，初一開始恢愎正常08:00-21:00營業，要提供遊客完整的旅遊諮詢服務。

▲台東森林公園。

在公共交通部分，台東市區公車普悠瑪客運除了2/11（除夕）當天服務至19時止外，其餘時間皆照常營運；鼎東客運山、海線春節期間皆照常營運，鼎東客運海線【8181玉里-成功】將配合臺鐵夜車時間加開班次；台東縣計程車春節費率加成實施期間為2/9-2/18日止，該期間內全日按夜間加成標準收費，並另加收50元整。

▲加路蘭遊憩區。



此外，為保障旅遊的安全，縣府呼籲旅客應選擇合法之旅宿業者，旅客可以在「台東縣觀光旅遊網」或交通部觀光局「台灣旅宿網」查詢到合法登記之業者名單，安心入住。想從事露營活動的旅客，除了選擇合法露營場地，也應避免進入危險地區或水域並提高警覺注意安全，台東縣合法露營場資訊可至交通部觀光局網站露營專區查詢。更多相關「東漂」旅遊懶人包資訊將公佈在台東觀光旅遊網（https://tour.taitung.gov.tw）及旅行台東ＡＰＰ，提供民眾多加利用；另外也鼓勵大家下載縣政APP 「TTPUSH」加入台東V型人，獲取數位金幣過好年。

▲台東海線必到景點–多良車站。



近日疫情有升溫趨勢，因應即將到來的春節旅遊人潮，縣府不敢大意，在春節連假期間將持續在各旅遊服務中心、交通場站和公厠做好清潔消毒的工作，並加強旅宿業者的防疫宣導，也呼籲旅客落實防疫措施，出入公共場所務必要配戴口罩、勤洗手、保持社交距離並做好自身防護。

▲台東有最美星空。

台東縣府再次提醒出遊旅客應密切留意個人健康狀況，採取必要之追蹤及管理措施，如有發燒或呼吸道症狀者，可撥打免付費防疫專線1922 （或0800-001922），通報醫療單位。

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