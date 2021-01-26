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北京台商8成不返台過年　兩岸防疫隔離成本高

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

▲台商往返兩岸需配合隔離，時間與經濟成本都很高。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

受兩岸新冠疫情防控措施影響，今年有大量台胞決定留在大陸過年，北京台資企業協會秘書長陳哲彬表示，目前兩岸對入境人員均有較長時間的防疫隔離期，返台過年的時間和經濟成本都很高，據他了解，約八成以上協會會員都決定留在北京過年。

根據《中新社》報導，陳哲彬指出，「我們願意積極配合大陸的防疫工作，因為這些措施能夠保障我們的安全，協會原計劃的新春團體活動全部取消，大家會通過視頻問候親友」

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車。（圖／記者李毓康攝）

身在武漢的台青薛穎穜表示，在去年春節親歷武漢封城與抗疫，拍攝了很多影片，現在武漢充滿了生機，可以說是全世界最安全的地方，「這與武漢人民的勇敢堅強以及各地的馳援密不可分。我希望疫情緩解後，台灣朋友們來親眼看看大陸的真實情況，而不是道聽途說。」

薛穎穜指出，他仍決定留在武漢過年，很想念在台灣的家人，常與他們視頻通話，但留在武漢過年也不會閒著，新電影正在籌拍，許多工作正在緊鑼密鼓地進行。

在廈門海滄區工作的台青高碩亨春節也將留在大陸，他表示，目前計劃陪女友回在福州的老家，過一個特別的團圓年，並對此充滿了期待，「去年我參與了大陸的扶貧工作，也見識了各地發展建設的成就，希望今年能發展得更好。」

北京台青黃柏翔去年2月3日就從台灣返回北京，堅守在工作崗位，還與許多台青夥伴們發起募捐，支援大陸抗疫，他說，「今年將第一次留在北京過年。」

▲▼疫情,防疫措施,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,口罩,出境,入境,旅客,武漢肺炎,新冠肺炎,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,防疫專車,防疫租賃車,酒精消毒。（圖／記者李毓康攝）

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