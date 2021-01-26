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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「以攻擊代替防守」淡化防疫缺失　孫大千：綠色暗黑力量轉移焦點

▲▼0124記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣防疫表現卓越獲得有賴於全國人民遵守防疫規範，然而近期部桃醫院爆發院內感染，匡列隔離者達5000人。對此，前立委孫大千批評，民進黨一直仰賴著防疫紅利來維持施政的高支持度和高滿意度，「指揮中心永遠是對的」，便成為了民進黨最重要的馬其頓防線，任何的防疫決策疏失都有「綠色暗黑力量」出來掩蓋錯誤。

孫大千表示，民進黨在「防疫優先、防疫第一」的大帽子下，其他的施政績效都非常容易被民眾忽略掉。因此，「指揮中心永遠是對的」，便成為了民進黨最重要的馬其頓防線，任何的防疫決策疏失，都必須啟動自動防禦機制來加以掩蓋錯誤，轉移焦點。而這項工作，當然就是由網路上最惡名昭彰的綠色暗黑力量來擔綱演出。

孫大千指出，民進黨在防疫政策上危機處理「以攻擊代替防守」；策略一，刻意渲染其他人的錯誤，藉此淡化掉指揮中心決策失當的角色。當發生航空公司機組人員群聚染疫事件時，綠色網軍全力散佈對機組人員不利的訊息，啟動全民獵巫，把民眾的怒火集中在機組人員的身上，藉此讓指揮中心得以順利解套，使輿論完全忘記去檢討原本針對機組人員的檢疫隔離政策是否正確。

策略二，從批評者的論述中雞蛋裡挑骨頭，找到罩門，無限放大。孫大千說，當爆發部桃醫護群聚染疫事件時，楊志良的看法有許多地方都可受公評，並且也具有參考價值，但是僅僅因為「開除」兩個字，就被綠色網軍抓住而大作文章，把楊志良對指揮中心的批評，成功轉嫁成為楊志良對醫護人員的否定，使外界完全忽略掉了指揮中心是否有嚴格執行專責醫療院所分艙分流的政策。

策略三，直接抹黑批評者，使其發言內容完全不具有公信力。孫大千指出，當年SARS防疫期間，和平醫院封院的決策原本就是由中央政府衛生署直接下達，馬英九及邱淑媞只能夠接受尊重，並加以執行。綠色網軍利用事件時隔久遠，民眾記憶有限，直接將和平醫院封院的決定栽贓到邱淑媞身上，藉此可以讓指揮中心在面對部桃醫院防疫破口嚴重惡化時順利脫身。

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