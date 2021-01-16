總是有很多應酬？「新紅薑黃」下殺899元，守護你的身體！

文／C編

上班族總免不了有很多應酬的場合，想在這樣的場合裡面所向無敵，靠著自身可能有點吃力，「Her和她」就推出「新紅薑黃先生加強版」，裡面添加嚴選100%日本紅薑黃，濃度高代謝加速，是日本上班族應酬的好伴侶。

▲新紅薑黃先生 加強版，原價1996元、特價899元。點我購買。

「新紅薑黃先生加強版」主要是嚴選100%日本紅薑黃成分，薑黃素含量是秋薑黃的10倍，更是春薑黃的74倍，富含天然成分礦物質以及膳食纖維，濃度高代謝加速，使排便更加順暢，最適合久坐不動的上班族。

▲很多上班族下班需要應酬。（圖／pexels）

同時20倍有感升級，全新添加黑胡椒萃取粉，能夠有效的將薑黃素在人體中的生物利用率提高20倍，完整吸收代謝提升，可以更有效率的把紅薑黃運用在身體上，不但是應酬必備，還可以加強精神，促進代謝。

▲多應酬傷身、傷肝。（圖／pexels）

全製成都是由日本專業團隊研發，耗時研發出黃金比例，結合紅薑黃以及黑胡椒萃取粉，調和之完美功效，並且擁有GMP、有機認證之日本工廠生產製造，引入低溫乾燥化製程，氣流分級低溫磨粉，每一個錠劑都採用嚴格的品質把關，才誕生出一瓶的紅薑黃。

▲新紅薑黃先生 加強版，原價1996元、特價899元。點我購買。

「Her和她」推出「新紅薑黃先生 加強版」原價1996元、特價899元，一包裡面擁有30顆，總共有3包，體重50公斤以下，每日食用5顆，體重50公斤以上，每10公斤增加一顆，最適合經常需要應酬的上班族使用。

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