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北市居檢人數已達1萬390人　已逾柯文哲所指「破萬壓力」

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前提及，要擴大匡列居家隔離人數約5000人，使台北市長柯文哲25日坦言，居家檢疫加上居家隔離人數若破萬，會讓北市「壓力太大」。不過，根據民政局提供的最新資料顯示，其實北市早於25日柯文哲說出此話的當天，居家檢疫人數就達到1萬17人，而26日截至上午11時，更是達到1萬390人。

柯文哲25日出席台北市節能技術教學中心揭牌儀式，會前被媒體堵訪詢問，自己大概算過，北市前陣子居家檢疫人數為8500人左右，這沒有問題，但麻煩的是過年期間海外回來人數增加，25日早上看居家檢疫已有9688人，且未來幾天內還有要歸國的人。

柯文哲當時提及，現在擔心的還有一件事情，桃園一下子居家隔離5000人，截至25日下午1時，北市都還沒收到中央提供的匡列名單，就不確定北市居家檢疫、居家隔離還要增加多少？北市居家檢疫8500人是相當安全、游刃有餘，但如果一直往上增加的話，這對防疫能力會造成壓力，恐怕中央與地方要商量一下，也就是每天放入國內的人數有多少？且現在還有不確定因素，不知道桃園要增加多少居家隔離的人，如果量太大，對防疫的防線會造成很大壓力。

隨後媒體追問，北市居家隔離、居家檢疫人數上限？柯文哲當時表示，8000人是絕對安全，但若破萬的話，「壓力太大。」

不過根據北市民政局提供的資料顯示，柯文哲所說的9688人居家檢疫數據，是在24日的人數，其實柯文哲於25日當天喊出「壓力太大」言論時，北市居家檢疫人數就已經達到1萬17人，居家隔離則是55人；而截至26日上午11時，北市居家檢疫人數更是達到1萬390人。

台北市衛生局疾病管制科長余燦華25日受訪時也坦言，其實壓力一直存在，只是說超過能力負荷時，防疫壓力就會出來。

另外，其實2021年1月並不是第一次北市達到居家檢疫破萬人，在2020年3、4月期間，就有曾經達到1萬900人居家檢疫，當時柯文哲還提及，若超過他們可以忍受的量，「真的是會崩盤。」

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