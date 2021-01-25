春節敬軍　台南市議會議長郭信良帶隊慰問陸軍等單位

▲台南市議會辦理敬軍活動，郭信良議長與Ingay Tali、周麗津及盧崑福等議員共同頒贈30萬元慰問金及蘋果禮盒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

農曆年節即將到來，為了慰問春節期間仍然堅守崗位的國軍弟兄們，台南市議會25日辦理敬軍活動，郭信良議長與Ingay Tali、周麗津及盧崑福等議員共同頒贈30萬元慰問金及蘋果禮盒，並提前祝福大家牛年國泰民安、闔家健康如意。

郭信良議長表示，自己的兒子就是軍人，格外能夠體會當軍人家屬的心情，一方面對軍人保家衛國感到自豪，一方面也很心疼軍人總是沒辦法在重要節日與家人團聚。他希望藉由議會的慰問，讓值勤的軍官們感到深受重視，以及軍民一心的溫暖。

郭信良議長指出，雖然春節將至，但中國對台灣的武嚇行為不因此止息，反而還有加劇的傾向，為了保護家園，相信國軍全體都加緊演習。郭信良議長也說，國軍在日常的訓練及保防任務之外，還要協助地方防疫，而且遇到颱風等災情，往往有賴國軍弟兄們的大力幫忙，真正是人民最堅實的後盾，他代表市民們致上敬意及謝意。

台南市議會此次春節敬軍的單位計有陸軍航空特戰指揮部、台南市後備指揮部、陸軍步兵第203旅、台南憲兵隊、海巡署第六巡防區指揮部，以及海巡署艦隊分署第四海巡隊。

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