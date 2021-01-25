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東森保代全體動員拚「防疫神單」！高層親自出馬：這節骨眼　得站在保戶立場

▲東森保代為了「防疫神單」全體動員、上緊螺絲。（圖／業者提供）

▲東森保代為了「防疫神單」全體動員、上緊螺絲。（圖／業者提供）

記者陳依旻／台北報導

距離「防疫神單」停賣倒數不到一小時，保經代業者也馬不停蹄做最後動作，東森保代副總經理王令佐今（25）日向《ETtoday新聞雲》表示，這幾日幾乎全員動員，連他自己都親自出馬，「因為在這節骨眼，必須站在保戶立場」。

台灣產物公司推出的防疫保單，主要透過保經公司體系銷售，與其簽約的保經公司將近200家，由於一張500元，只要被隔離就可以領到一筆10萬賠償金，讓民眾搶翻天，導致人力無法負荷只好做出「停賣」此決議，並在上周五通知保經公司，務必於今日下午5點之前，整理好的要保書送到台產公司，不少保經公司連日加班，今日更是上緊螺絲，絲毫不敢懈怠。

「平常上班時間是9點，但今天早上8點就開始備戰，到現在都還在趕工，為的就是要趕在傍晚５點全部送出去。」王令佐指出，東森保代此次全體動員，想為東森集團、保戶提供最好的服務，「完全不是以收入多少為主要目的在執行。」

王令佐補充，原本台灣產物公司沒有打算要停售，但禮拜五作出此決議之後，讓公司措手不及，六、日動員3到4位同仁來加班，從早上10點開始忙到晚上，連他自己也親自跳出來幫忙。

「理論上，保代在『防疫保單』上沒什麼收入。」王令佐指出，保經代業者之所以對收入不多的「防疫保單」如此投入，原因是上禮拜四、五桃園群聚染疫持續擴大，在這節骨眼，身為保險業者，就有必要站在消費者，以及關係員工還有其眷屬的角度，「如果都保護不了，那還要講什麼呢？」

▲東森保代為了「防疫神單」全體動員、上緊螺絲。（圖／業者提供）

▲東森保代為了保戶連日加班。（圖／業者提供）

談到有業者因保戶大量湧進「連影印機印要保書，都印到燒壞」，王令佐笑回：「印表機沒有問題，但信箱因負荷量超載而炸掉，工程人員還在搶救。」

針對這波「防疫保單」造成全民轟動的奇景，王令佐說明，此商品確實有一定需求，但可能保險公司在策略評估上低估商品的熱銷度，「如果有開放線上投保，應該不至於會有今日情況。」

▲防疫保單停賣倒數，仍然大排長龍。（圖／記者陳依旻攝）

▲防疫保單停賣倒數，仍然大排長龍。（圖／記者陳依旻攝）

自部立桃園醫院事件須居家隔離人數暴增至5,000多人，民眾瘋搶「防疫神單」更加踴躍，加上即將停售，台產總公司今日一早６點陸陸續續湧入排隊人潮，目前從原本只在該公司大樓內排隊，變成長長人龍溢出到大樓外，已綿延到南陽街，隊伍足足有繞了一大圈。

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