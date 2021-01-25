人龍2公里！　桃園中壢民眾大排長龍買防疫保單

▲桃園中壢民眾大排長龍瘋買防疫保單。（圖／朱仕華提供）

記者楊淑媛／桃園報導

部立桃園醫院群聚感染案例持續擴增，引發民眾瘋買防疫保單，位於中壢區三光路上的一家保險公司，25日一早湧入民眾搶購保單，數百名想要購買保單的民眾，從保單公司旁的王子二街轉到白馬莊，然後再轉到中央西路二段、三光路上，估計人龍約二公里左右，讓經過的民眾對這個場景，直呼太不可思議！

▲中壢民眾瘋買防疫保單。（圖／朱仕華提供）

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排隊搶購保單的李姓民眾指出，近期受到部桃醫院確診案例增加影響，不得不提高防疫意識，而且這張防疫保單，標榜只要年繳500元保費，一收到隔離通知書就能獲得10萬理賠，足稱是一張安心保單。

▲民眾排隊購買防疫保單。（圖／朱仕華提供）

尤其是，桃園醫院醫護染疫引發的社區群聚感染事件，近日隨著中央疫情指揮中心匡列居家隔離人數激增，以及疫調發布的確診者有到過多處桃園人潮量大的市場，他們也會擔心自身受感染的風險。

▲從保單公司旁的王子二街轉到白馬莊，然後再轉到中央西路二段、三光路上，估計人龍約二公里左右。（圖／朱仕華提供）

買個安心，才500元而已，有買有保庇！許多耐心排隊搶購保單的民眾，直言表示看法。該家保單公司人員指出，保單是在25日下午5點停止售出，但仍要提醒民眾，配合政府防疫措施，全民同心抗疫，讓台灣平安度過這次嚴峻的疫情考驗。

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