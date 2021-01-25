深夜聽到1歲兒淒厲哭聲　媽目睹大老鼠啃他手指：還爬到我臉上！

Mum, 34, woken by toddler's screams as he was attacked by huge rat in the night https://t.co/ezrhvgpdGC — The Sun (@TheSun_NI) January 21, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名34歲媽媽半夜突然聽到1歲兒發出慘叫聲，結果被眼前景象給嚇了一大跳，一隻又肥又大的老鼠竟然啃咬兒子手指，趕緊將流著血的對方帶去醫院治療，而她自己也曾發生，醒來發現大老鼠在她臉上的恐怖經驗。

英國《太陽報》報導，居住在蘭開夏郡Out Rawcliffe的34歲女子杭特(Jane Hunter)表示，凌晨4時發現18個月大兒子羅恩(Rowan)滿手是血、床上也到處都是血跡，「我原本以為床上有尖銳物品，結果竟然是一隻大老鼠，幾天前牠也曾爬到我臉上」。

住在農場的杭特表示，以前當然也看過老鼠，但從來沒看過這麼大的，「太可怕了，老鼠根本就不怕人，當你走近時完全不會逃走，反而會衝向你」，由於兒子的床就在他們床旁邊，懷疑老鼠當初爬到她臉上是為了去接近兒子 。

杭特為了防止鼠患，後來去領養了一隻名叫巴頓斯(Buttons)的貓，「小貓每天晚上都會待在臥室裡，這讓我感覺好多了」，後來也順利找到鼠窩，現在每晚總算可以安心入睡。

▼女子目睹兒子被老鼠啃咬。（圖／示意圖／達志影像）

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