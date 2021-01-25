害怕看牙醫！勇男用「鉗子和竹籤」拔牙　拔完大讚：非常值得

Man who pulled out his own teeth with pliers 'didn't realise how dangerous it was' https://t.co/TGuwxeMUU6 pic.twitter.com/IBs7VWh44H — Daily Mirror (@DailyMirror) January 25, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子因為不敢看牙醫，忍受數周牙痛的痛苦後竟然自行用鉗子拔牙，拔完後大讚這次經驗「非常值得」， 不過他特別解釋自己比較能忍痛，一般人千萬不要效法，並希望當局能重視疫情導致牙醫資源不足的問題。

英國《鏡報》報導，居住在哈德斯菲爾德市(Huddersfield)的48歲男子埃里森(Jamie Ellison)，曾是前議會官員，現在則是一名學生，他因為癲癇發作跌倒時撞到下顎，導致多年來牙齒一直有其他併發症與咀嚼問題。

埃里森因為飽受牙痛痛苦卻又不敢去看牙醫，去年竟然決定自己拔牙，用鉗子和竹籤成功讓蛀牙掉落，他表示，「老實說我滿能忍痛的，最後讓我覺得很值得，這顆牙本來就已經鬆動快掉落了，所以我才自己拔，一般人最好還是去找牙醫」。

埃里森表示，他後來上網查資料才發現自己拔牙具有很大風險，「我當時完全沒想到這有多危險，我看到很多人差點為此死掉的故事，我的牙齦後來也腫起來，看起來就像是隻花栗鼠」。

埃里森自行拔牙6個月後，才總算克服對牙醫的恐懼前往醫院，最後順利進行第二次拔牙，不過最近他又開始牙痛，因為裝在牙齒的螺絲釘正在鬆動，不過由於新冠肺炎疫情仍未減緩，他擔心會很難找到牙醫幫忙，「信不信由你，即使已經看過很多次牙醫，我對醫院還是充滿恐懼」。

▼男竟然自行用鉗子拔牙。（圖／示意圖／視覺中國）

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