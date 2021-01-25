痴迷彩虹小馬！英27歲女砸77萬打造「小馬屋」　學貸買房金全沒了

▲英國一名女子因為迷戀彩虹小馬娃娃，不惜下重本將她的書房打造成「小馬屋」。（圖／翻攝自Facebook／My Little Pony）

記者葉睿涵／編譯

英國一名27歲的女子邵特（Beatrice Salt）非常喜歡彩虹小馬娃娃，為了收藏她收集的這些娃娃，她不惜下重本，花費了2萬英鎊（約新台幣77萬元）打造一間專門用來放置彩虹小馬娃娃的「小馬屋」。

據《每日郵報》報導，自從邵特在3歲時收到她人生中第一隻彩虹小馬娃娃之後，她便開始著迷於這隻彩色的塑料小馬，並開啟了她的收藏之路。邵特為了收集彩虹小馬娃娃，不惜將她學貸的錢和存款都拿去買娃娃，甚至她和男友狄傑（Tijay）一起存下來要買房的首付，都被她拿去買娃娃了。

Woman, 27, reveals she's spent an eye-watering £20,000 on her collection of My Little Pony memorabilia https://t.co/6jea1tO27e — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) January 24, 2021

邵特認為，這些收藏品是她一生中最大的安慰，這也是她「治療」的方式之一。邵特解釋，她在求學時期經常被欺負，而彩虹小馬娃娃讓她找到了快樂和關注的機會。她承認自己患有抑鬱症，而唯一能讓她高興起來的，就是彩虹小馬娃娃。

邵特表示，她已經花費了2萬多英鎊來購買這些娃娃，而娃娃的數量現在也已達到600多隻，並且佔據了她整個書房。她補充，「我書房75%的空間都被彩虹小馬娃娃所佔據，我將這塊小天地稱之為『小馬屋』，而非辦公室。我的39個書架都堆滿了娃娃的周邊物品，有它們的溜冰鞋、書、玩具城堡等等。」

邵特計劃，未來她和狄傑一起買的新房子必須夠大，才能容納她越來越多的彩虹小馬娃娃。邵特也指出，狄傑非常支持她的收藏計劃，從來不介意她將買房子的積蓄拿去買娃娃，狄傑甚至還會主動將娃娃買下送給她。

聽Podcast掌握美選及國際局勢