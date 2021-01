痴迷彩虹小馬！英27歲女砸77萬打造「小馬屋」　學貸買房金全沒了

▲英國一名女子因為迷戀彩虹小馬娃娃,不惜下重本將她的書房打造成「小馬屋」。(圖/翻攝自Facebook/My Little Pony)

記者葉睿涵/編譯

英國一名27歲的女子邵特(Beatrice Salt)非常喜歡彩虹小馬娃娃,為了收藏她收集的這些娃娃,她不惜下重本,花費了2萬英鎊(約新台幣77萬元)打造一間專門用來放置彩虹小馬娃娃的「小馬屋」。

據《每日郵報》報導,自從邵特在3歲時收到她人生中第一隻彩虹小馬娃娃之後,她便開始著迷於這隻彩色的塑料小馬,並開啟了她的收藏之路。邵特為了收集彩虹小馬娃娃,不惜將她學貸的錢和存款都拿去買娃娃,甚至她和男友狄傑(Tijay)一起存下來要買房的首付,都被她拿去買娃娃了。

Woman, 27, reveals she's spent an eye-watering £20,000 on her collection of My Little Pony memorabilia https://t.co/6jea1tO27e