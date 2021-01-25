全家喝屍水4年！打開水塔驚見腐爛老鼠　媽嚇壞：難怪兒女常嘔吐

Mum-of-three claims rotting RAT in water tank caused her kids’ four-year diarrhoea battlehttps://t.co/U7i3rmHA5c — The Sun (@TheSun) January 22, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名母親發現家中3名小孩時常腹瀉、嘔吐，卻一直找不到原因，近來水管工來檢查水塔時，意外發現有一隻腐爛老鼠漂浮在水上，而且存在裡面可能長達4年以上，全家人這段時間以來竟然一直喝著屍水。

37歲女子狄克森(Serene Dixon)表示，4年前他們一家搬到這棟由漢默史密斯和富勒姆倫敦自治市議會(Hammersmith and Fulham Council)所管轄的社會出租宅，然而搬進後，10幾歲的兒子與2名女兒便一直腹瀉與嘔吐，近來因為馬桶問題她找水管工幫忙，沒想到意外發現水塔有腐爛屍體。

狄克森表示，「我請工人去查看水塔，接著聽到一陣可怕叫聲，工人拼命大喊『太噁心了！有夠噁』，屍體已經爛到看不清楚五官，我只要一回想到就覺得想吐」，除了小孩以外她自己也有腸胃問題，需要長時間服用止痛藥，現在她懷疑這一切都與水塔中的屍體有關。

狄克森目前已就醫進行檢查，雖然在結果出爐前無法確定全家人的病症是否與屍水有關，不過市議會接到投訴後已經道歉，除了會為這家人的房子進行檢查，維護期間也會幫助他們搬遷到新的住所。

▼女找工人修馬桶時，意外發現水塔有腐爛屍體。（圖／示意圖／達志影像）

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