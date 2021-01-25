　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測寫到一半「老鼠跳到脖子」女同學慘叫　大考中心回應了

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲110年大學學測。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

110學年度大學學測才落幕，竟傳出有一名考生帶著寵物老鼠到考場，考試時老鼠從書包跑出來，爬上一名中山女高生的身上，下一秒她直接跌坐在地上崩潰尖叫，整間教室的人都嚇到。大考中心今（25 日）表示，現在最重要的是了解整個狀況，會再送考試委員會審議。

大考中心副主任黃璀娟受訪表示，確實有接到這樣的訊息，至於實際情況跟會進一步跟考區和監視人員確認並了解，看後續要怎麼處理，據她了解，這是首次學測發生這樣的事情，並強調現在最重要的是要搞清楚發生了什麼事，尤其進場的狀況。至於是否會有補償學生做法？黃璀娟強調，之後釐清該事全貌後，會提報到考試委員會審議，再做最後的考量跟綜合判斷，不過，委員會最快也要2月多才會開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這件事爆發是有網友在PTT版上發文，一名中山女高女學生在考試時，被寵物老鼠上身，當場嚇到跌坐在地上打滾尖叫，同試場的考生都被嚇瘋，但是沒有人敢起身幫忙，直到主人把老鼠抓下，現場的監考老師也不知道該怎麼處理，直接在考場討論處方式，就這樣吵到該場考試結束。

事後女學生發文寫道，試場一直有學生再說「就是那個女生」、「她在地上打滾」、「她一直尖叫」，甚至還有人學她在地板打滾的動作，讓她感到很傻眼，「有考慮到受害者的心情嗎？真的快瘋了」。因為是報考離家近的考區，現場也沒有考生服務隊，她只好打電話給中山女高，接電話的是學校主任。主任表示，「自己去試務中心，我們也沒辦法」，之後就沒有下文了。

▲▼中山女中,中山女高。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲中山女中表示，目前該事件都還在了解以及查證。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

對於學校消極的回應，女學生感到很失望，「任何關心、想幫忙的行為都沒有，難道我今天沒有跟中山女高的其他人一起考試，難道我就不是中山女高的學生？我以為學校在這種事情會是最維護自己學生的一方，結果好像是我誤會了」。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電中山女高，訓育組長表示，「今天一早到學校才知道這件事情，學校還在進一步的了解事情的經過」。對於女學生致電一事，組長表示，「一切都還在查證當中，不清楚當時是哪一位同仁接電話，但如果有學生打電話過來求助，一定會盡力幫助」，目前該事件都還在了解以及查證，其他的細節則不方便多說。

根據大考中心《110學年度考生應考注意事項》規定，考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格；考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。

ET快訊
牛年國運籤出爐！　籤詩揭「疫情緩解時間點」
中山女高生學測「老鼠爬上身」倒地崩潰　大考中心回應了
獨／京華城乾屍案揭密！家屬控包商害命　聽到1件事沉默了
快訊／韓歌手被發現倒花圃全是血　得年29歲
民眾瘋買防疫保單　陳時中嘆「不太划算」曝實際風險

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台南居檢男「陳屍防疫旅館」！　初步採檢結果出爐

台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

全聯買「超夯餅乾」！她結帳驚見價格嚇傻　婆媽嗨翻：快囤貨

長輩堅持辦喜宴「霸氣砸20萬」　訂婚秒反悔！新人傻眼：每月還1萬

部桃回溯匡列隔離人數暴增　台中慈濟26日起刷健保卡入院

部桃擴大回溯「已統計2265人」　1048名出院者、1217名陪病及同住家人

確診者來過　moominlu bakery全面消毒：2月中以前不開放到店取貨

學測寫到一半「老鼠跳到脖子」女同學慘叫　大考中心回應了

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

日達人教做羊毛氈「天竺鼠車車」 還原4角色致敬原作！網讚超精細

快訊／台南居檢男「陳屍防疫旅館」！　初步採檢結果出爐

台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

全聯買「超夯餅乾」！她結帳驚見價格嚇傻　婆媽嗨翻：快囤貨

長輩堅持辦喜宴「霸氣砸20萬」　訂婚秒反悔！新人傻眼：每月還1萬

部桃回溯匡列隔離人數暴增　台中慈濟26日起刷健保卡入院

部桃擴大回溯「已統計2265人」　1048名出院者、1217名陪病及同住家人

確診者來過　moominlu bakery全面消毒：2月中以前不開放到店取貨

學測寫到一半「老鼠跳到脖子」女同學慘叫　大考中心回應了

快訊／台南居檢男「陳屍防疫旅館」！　初步採檢結果出爐

台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

新台幣豬羊變色！尾盤升值變貶值　收在28.391元

3天狂降7kg！50歲泰國移工拳王敗給徒弟　精神贏得全場尊重

秀智演唱會全場「肩帶外露」好尷尬　穿大削肩緊身洋裝熱舞

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

中印又傳衝突「20解放軍受傷」　胡錫進：印媒編造「做夢呢吧？」

操盤勞動基金炒股遭逮稱「不記得」　前勞金局組長游迺文延押2月

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

大連氣爆造3死8傷　疑瓦斯管線破裂外洩釀禍

本土劇男星直播燒炭自殺　「過不了自己這關」

生活熱門新聞

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

強烈冷氣團報到時間曝！　「先濕後乾」凍3天探9度

他千字轟「台灣不禁出國」網推爆

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

SARS殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

更多熱門

相關新聞

兒深夜大哭　媽目睹老鼠啃他手指

兒深夜大哭　媽目睹老鼠啃他手指

英國一名34歲媽媽半夜突然聽到1歲兒發出慘叫聲，結果被眼前景象給嚇了一大跳，一隻又肥又大的老鼠竟然啃咬兒子手指，趕緊將流著血的對方帶去醫院治療，而她自己也曾發生，醒來發現大老鼠在她臉上的恐怖經驗。

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

7/29、30高二生試考新學測　遊戲規則出爐

7/29、30高二生試考新學測　遊戲規則出爐

學測自然圖表多！颱風降雨、火星太空船入題

學測自然圖表多！颱風降雨、火星太空船入題

學測國寫作文「如果我有一座新冰箱」

學測國寫作文「如果我有一座新冰箱」

關鍵字：

大學學測寵物鼠老鼠脖子大考中心中山女高

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

《玩很大》未播先道歉！

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面