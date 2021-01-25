學測寫到一半「老鼠跳到脖子」女同學慘叫　大考中心回應了

▲110年大學學測。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

110學年度大學學測才落幕，竟傳出有一名考生帶著寵物老鼠到考場，考試時老鼠從書包跑出來，爬上一名中山女高生的身上，下一秒她直接跌坐在地上崩潰尖叫，整間教室的人都嚇到。大考中心今（25 日）表示，現在最重要的是了解整個狀況，會再送考試委員會審議。

大考中心副主任黃璀娟受訪表示，確實有接到這樣的訊息，至於實際情況跟會進一步跟考區和監視人員確認並了解，看後續要怎麼處理，據她了解，這是首次學測發生這樣的事情，並強調現在最重要的是要搞清楚發生了什麼事，尤其進場的狀況。至於是否會有補償學生做法？黃璀娟強調，之後釐清該事全貌後，會提報到考試委員會審議，再做最後的考量跟綜合判斷，不過，委員會最快也要2月多才會開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這件事爆發是有網友在PTT版上發文，一名中山女高女學生在考試時，被寵物老鼠上身，當場嚇到跌坐在地上打滾尖叫，同試場的考生都被嚇瘋，但是沒有人敢起身幫忙，直到主人把老鼠抓下，現場的監考老師也不知道該怎麼處理，直接在考場討論處方式，就這樣吵到該場考試結束。

事後女學生發文寫道，試場一直有學生再說「就是那個女生」、「她在地上打滾」、「她一直尖叫」，甚至還有人學她在地板打滾的動作，讓她感到很傻眼，「有考慮到受害者的心情嗎？真的快瘋了」。因為是報考離家近的考區，現場也沒有考生服務隊，她只好打電話給中山女高，接電話的是學校主任。主任表示，「自己去試務中心，我們也沒辦法」，之後就沒有下文了。

▲中山女中表示，目前該事件都還在了解以及查證。（圖／翻攝GOOGLE MAP）



對於學校消極的回應，女學生感到很失望，「任何關心、想幫忙的行為都沒有，難道我今天沒有跟中山女高的其他人一起考試，難道我就不是中山女高的學生？我以為學校在這種事情會是最維護自己學生的一方，結果好像是我誤會了」。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電中山女高，訓育組長表示，「今天一早到學校才知道這件事情，學校還在進一步的了解事情的經過」。對於女學生致電一事，組長表示，「一切都還在查證當中，不清楚當時是哪一位同仁接電話，但如果有學生打電話過來求助，一定會盡力幫助」，目前該事件都還在了解以及查證，其他的細節則不方便多說。

根據大考中心《110學年度考生應考注意事項》規定，考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格；考生出現侵害其他考生、監試人員或試務人員之人身安全，或嚴重擾亂試場秩序、妨害考試公平之行為時，得中止其該節考試或取消其考試資格，並依法追究其責任。