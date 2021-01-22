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24小時內被綁架3次！　13歲少女遭9男接連性侵...震驚到忘記說話

▲▼求助，家暴，單親，無助，女性，侵害，騷擾，困惑。（圖／視覺中國）

▲少女24小時內連續遭到9名男子性侵。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦傳出誇張性侵案件，1名13歲少女在24小時內遭到3次綁架，先後被9名男子性侵，恐怖的經歷讓身心受到極度創傷，使她震驚到出現無法說話的狀態。

《印度時報》報導，事件11日發生在中央邦的波帕爾市(Bhopal)，13歲少女在路上被2名卡車司機綁架，並被帶到一處森林中性侵，對方逞完獸慾後不讓她離開，又帶著她上車前往路邊餐廳，結果她又被餐廳老闆與另外4名卡車司機性侵。

少女被綁架期間持續遭到7男凌虐，直到隔天早上1名司機也綁架她上路，她不斷哀求放她走，結果司機性侵完後直接把她扔在路中央，正當她以為自己獲救時，沒想到1名路過司機發現她也綁走性侵。

少女的父母前一天發現她失蹤，整個晚上都在四處找人，直到隔天早上報警。少女獲救表示，最後那名司機把她帶到烏馬里亞地區(Umaria)，她逃跑時遇到警察才終於獲救。

警方表示，少女由於精神受到嚴重打擊，在接受警方偵訊20小時後才終於能再開口說話，少女透露事發之前，4日她也曾遭到5名男子綁架性侵，但因為太害怕不敢告訴別人，而那5名男子與這次綁架她的人是同一批，目前警方已逮捕涉案9名男子其中的7人，仍在搜尋另外2男下落。

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