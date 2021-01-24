MMA在台人氣直升！　王尊侃讚：年輕人與「世界潮流」接軌





▲中華民國格鬥協會主席王尊侃出席WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中華民國綜合格鬥協會CTMMAA於24日上午10時在台北體育館再度舉辦WOTD-ETD（職業技擊爭霸賽）第5站賽事，為2021格鬥新年揭開序幕。中華民國綜合格鬥協會理事長王尊侃表示，MMA（綜合格鬥，Mixed Martial Arts）運動成為全球潮流，一直以來台灣觀眾人數越來越多，與世界接軌。

長期關注體育運動賽事的中華民國綜合格鬥協會榮譽理事長、台北市議員應曉薇，24日下午與中華民國綜合格鬥協會理事長王尊侃一同出席位在台北體育館舉辦的WOTD-ETD第5站賽事。

▲台北市議員應曉薇與中華民國格鬥協會主席王尊侃出席WOTD-ETD第5站賽事。（圖／記者李毓康攝）

面對MMA在台灣的人氣，王尊侃接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，人氣明顯上升許多，「這是一個全世界的潮流！」從他們在台北小巨蛋舉辦的第一場賽事，到和平籃球館等，一直以來台灣觀眾人數都有增加，現在許多年輕人都願意與世界接軌，使訊息在台灣快速傳遞，不論是網路閱覽人數，甚至是臉書、IG等，都有明顯成長。

關於24日舉辦的WOTD-ETD（職業技擊爭霸賽）第5站賽事，王尊侃強調，因為團隊經驗非常老道，該賽事也連續辦好幾年了，所以各方面都做得很完善，儘管碰上疫情因素，也有不斷在場內宣導防疫作為。

▲過去舉辦RFC猛龍過江台灣區職業綜合格鬥爭霸賽時，中華民國格鬥協會理事長王尊侃、台北市議員應曉薇皆到場力挺賽事。（圖／記者李毓康攝）

不過，王尊侃也坦言，由於近日疫情緣故，觀眾人數確實有下降趨勢，不過他們會在現場不斷來回宣導，做好防疫規劃。

事實上，從中華民國綜合格鬥協會臉書粉絲專頁中也可明顯看見，協會不斷提醒要入場的觀眾，必須全程佩戴口罩，且選手除了上場比賽之外，其他時間也得戴口罩。此外，台北體育館館方也會在門口測量體溫，並要求進場的人出示身分證掃描入場，外國人則是攜帶護照；另外場內也全面禁止飲食，座位採取梅花座。

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▼中華民國格鬥協會理事長王尊侃。（圖／記者李毓康攝，下同）