地方 地方焦點

搶攻農曆年前買氣　黃偉哲赴馬來西亞借力台商通路行銷台南蜜棗

▲台南市長黃偉哲把握農曆年前採購旺季，前往馬來西亞出席重要台商聚會，推廣台南優質蜜棗。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲把握農曆年前採購旺季，前往馬來西亞出席重要台商聚會，推廣台南優質蜜棗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

把握農曆年節前的採購旺季，台南市長黃偉哲馬不停蹄前往馬來西亞，親自攜帶台南「冬季綠寶石」──蜜棗，出席當地重要台商聚會，並拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處新任代表連玉蘋，期盼透過使節影響力與台商深耕多年的在地通路網絡，加速台南優質農產品打入馬來西亞市場，為農民開拓更寬廣的國際銷售管道。

▲台南市長黃偉哲把握農曆年前採購旺季，前往馬來西亞出席重要台商聚會，推廣台南優質蜜棗。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南市於前年暑假首度攜手馬來西亞大型連鎖超市，成功將「夏季紅寶石」──愛文、西施與金煌芒果推介至當地市場，不僅獲得消費者高度肯定，也創下亮眼銷售成績。今年市府進一步鎖定星馬市場，選擇甜度高、口感清脆的台南蜜棗作為冬季主力推廣品項，期望延續既有市場信任基礎，持續深化台南農產品牌形象。

▲台南市長黃偉哲把握農曆年前採購旺季，前往馬來西亞出席重要台商聚會，推廣台南優質蜜棗。（記者林東良翻攝，下同）

此行黃偉哲率領市府團隊拜會馬來西亞重要台商總會及多個地方商會代表，除了解當地進口水果的消費趨勢與通路需求外，也與新任代表連玉蘋進行交流，期望透過公私協力與台商通路資源整合，提升台南農產品在馬來西亞市場的能見度，展現台南市政府推動農產外交的行動力。

▲台南市長黃偉哲把握農曆年前採購旺季，前往馬來西亞出席重要台商聚會，推廣台南優質蜜棗。（記者林東良翻攝，下同）

此外，黃偉哲也藉由出席台商聚會，與長期深耕馬來西亞市場的台商代表深入交流，分享台南在農業、科技及城市發展上的最新成果，並傾聽台商對台南農產品拓展海外市場的建議。市府期盼透過持續互動，凝聚更多支持台南農產國際行銷的力量，為後續合作奠定穩固基礎。

