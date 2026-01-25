　
直播霍諾德爬台北101！她「謝謝Netflix」原因爆共鳴：真的很好看

▲霍諾德攀登台北101成功攻頂，太太桑妮獻吻。（圖／Netflix）

▲霍諾德攀登台北101成功攻頂。（圖／Netflix）

記者曾筠淇／綜合報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今天上午9時開始攀爬台北101的挑戰，並由Netflix全球直播，引發國際高度關注。女星歐陽靖也跟著看直播，並向Netflix道謝，因為信義區上了濾鏡之後，看起來蠻美的。貼文曝光後，引起討論。

Netflix全球直播霍諾德挑戰過程

霍諾德早晨8點30分左右，他身穿招牌紅色T恤，出現在台北101大樓底層，儘管即將挑戰的是高達508公尺、完全無繩索保護的台北101，但霍諾德開爬後，速度相當快，甚至還能從容地站在高處和大家揮手打招呼。

歐陽靖謝謝Netflix：信義區看起來還蠻美的

霍諾德的挑戰過程經由Netflix全球直播，等於全世界都能看見台北101，以及周遭景色。歐陽靖就說，謝謝Netflix有幫台北市加上濾鏡，信義區看起來居然蠻漂亮的。歐陽靖還說，她是在吳興街出生成長37年的人，實在覺得信義區沒有濾鏡不行。

在 Threads 查看

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「套了濾鏡後加蓋看起來蠻有藝術感」、「真的，我也覺得他們把台北拍好美。（松信區居民路過）」、「Netflix的畫面調色真的很好看」、「真的加濾鏡超美，很棒的宣傳，我看到自己上班的地方了，紅的彎道、綠的色塊，映著灰色的建築，莫名的感動」、「我剛剛也才跟我老公說：怎麼把台北拍得這麼美」、「Nexflix的調色真的幫台北加上濾鏡，要帶（起）觀光了」。

也有網友補充，「Netflix直播畫面應該是使用了LUT Box 或是Live Grade之類的現場實時調色的技術，開拍前就先導入了LUT讓每一機的畫面回傳後就直接套完色再發出」、「是LUT，不是濾鏡，不過真的蠻好看的」。

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今日（25）成功挑戰徒手攀登台北101，在完全不使用繩索、安全帶等保護裝備的情況下，最終站在508公尺的高樓頂端俯瞰台北，且透過全世界直播放送。而台北101更罕見登上大陸微博熱搜、韓國與全球X流行趨勢。

