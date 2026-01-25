開價2萬5激戰！男假冒SWAG員工誘拍完事就跑　2女受騙怒告

▲A男假冒SWAG工作人員，開價2萬5000元誘騙對方發生性行為，事後卻趁機逃跑賴帳。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者葉品辰／新北報導

新北市一名A男為滿足私慾，假冒知名成人影音平台「SWAG」工作人員，在街頭隨機搭訕女子，謊稱進行問卷調查，再開出2萬5000元高價酬勞誘騙對方發生性行為，事後卻趁機逃跑賴帳。短短不到1個月內，他以相同手法詐騙2名女子得逞，法院審理後，依兩項詐欺得利罪，分別判處有期徒刑10月、6月，並沒收作案手機，另追徵犯罪所得共5萬元。

判決指出，A男明知自己根本無意給付任何報酬，仍蓄意設局。2025年3月7日晚間，他在新北市三重區秀江街搭訕A女，佯稱是SWAG員工進行市場調查，談話過程中開出2萬5000元條件，誘使A女幫忙拍攝性影像並發生性行為。A女誤信其說法，跟隨他前往捷運站內親子無障礙廁所，事後A男趁對方拿手機聯絡友人時，未付分文便離去。

食髓知味的A男不到1個月後再度犯案，2025年3月29日清晨，他在台北市路邊搭訕B女，同樣自稱為SWAG人員，開出2萬5000元報酬，兩人隨後前往新北市某旅社。B女與他發生性行為並配合拍攝後，A男又趁她進浴室時逃離現場。兩名被害女子發現受騙後報警，警方循線將A男查緝到案，並查扣其作案用的手機。

法官審酌，A男不僅有多次詐欺前科，過去還曾以類似手法對其他被害人實施性侵，素行不良。本案中雖與A女達成調解，但尚未履行，且未能與B女和解，犯後態度消極，最終判處兩項詐欺得利罪刑，並沒收手機、追徵不法所得5萬元。至於B女指控其皮包內少了800元現金部分，因現場監視器僅拍下兩人進出旅社，並無直接證據證明A男竊盜，法院認定證據不足，該部分判決無罪。