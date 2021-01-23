邱淑媞臉書轟防疫遭千人出征　網嗆：「和平封院」31條冤魂沒找妳？

▲ 邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／邱淑媞）

記者蕭羽耘／台北報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，至今已有12人染疫。在SARS期間「和平封院」決策人之一的前國健署長邱淑媞發文痛批指揮中心，並羅列四大紕漏，抨擊防疫欠缺邏輯，正確作法就是要禁止部桃人員進出。此文一出，上千名網友圍勦洗版邱淑媞臉書，留言「和平醫院有多少條冤魂還沒找妳算帳？」

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，22日出現首例患者染疫，是一名90歲老翁（案881），出院返家後又傳染給60多歲女兒（案882）。

對此，邱淑媞22日在臉書批評，防疫其實只是「很簡單的邏輯」，但指揮中心邏輯欠缺，連台大公衛學院專家也被打到「噤聲」，「只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？」這番言論隨即引來眾多網友不滿，負評排山倒海灌爆她的臉書。

事實上， 17年前SARS期間，邱淑媞是「和平醫院封院」決策人之一，當年封院後造成醫院員工57人感染、7人死亡；院內民眾則有97人感染、24人死亡，其中1人自殺。

如今邱淑媞與指揮中心槓上，發文指責中央欠缺邏輯，該文慘遭大批網友出征，指責她當年在SARS決策上的不是。紛紛留言「少裝清高、SARS和平封院都是妳造成的」、「這些年妳睡得安穩嗎？」、「和平醫院有多少條冤魂還沒找妳算帳」、「妳就只會封院，把沒病的跟有病的關在一起，然後再跟17年前一樣嘛！」、「不要臉的殺人兇手」。

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▼邱淑妮臉書遭網友出征。（圖／翻攝自邱淑媞臉書）