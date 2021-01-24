陳時中急喊「沒時間等了」！感染源沒找到…部桃5000人要隔離

記者柯振中／綜合報導

中央流行疫情指揮中心24日晚間緊急召開記者會，陳時中在會議上宣布，3類人即日起開始居家隔離，隔離後會再安排採檢，影響人數超過5,000人。陳時中也坦言，由於事態緊急，目前已經「沒時間等到那時候了」。

▲部桃預估有超過5,000人要隔離，陳時中：我們沒時間了。（資料照／記者林敬旻攝）



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指揮中心24日晚間緊急召開記者會，陳時中在會議上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，若符合以下3種身份的民眾，即日起開始居家隔離。

陳時中宣布的身份有3種，分別是：

一、出院病患及同住者。

二、陪病者及同住者。

三、案889就醫時相關接觸者。

陳時中說明，符合以上3種條件的民眾，即日起全數列入居家隔離對象，隔離至出院後14天，接著安排採檢、並持續進行7天的自主健康管理，若已在隔離、尚未完成14天隔離的民眾，將等到隔離完畢再安排採檢。

▼陳時中宣布3種身份的民眾要隔離，預估人數超過5,000人。（圖／指揮中心提供）



此外，陳時中還說，為了讓醫療院所提高警覺，會在健保雲端新增提示，1月6日起曾到部桃門診、急診就診的病人、工作人員，也要列入自主健康管理的對象。

陳時中預估，此次消息宣佈，約有超過5,000人需要隔離。被問到「是否是找不到感染源才這樣」時，陳時中回應，原先想朝血清PCR的方向檢驗，「但是我們沒時間等到那時候」，所以寧願早一點啟動措施，將社區風險降到最低。

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