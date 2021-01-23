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王定宇批邱淑媞「怎麼有臉？」：SARS和平封院害死多少人

▲▼立法院外交國防委員會,王定宇。（圖／記者李毓康攝）

▲立委王定宇指邱淑緹當年SARS和平封院錯誤決策害死人。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

台北市前衛生局長邱淑媞昨天在臉書批評中央疫情指揮中心欠缺邏輯，引發批評。對此，民進黨立委王定宇23日直言，「臉皮要多厚、心多黑，才好意思做這種事？」，當年因為邱淑媞的錯誤決策，和平醫院SARS封院害死多少人命？

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，至今已有12人染疫。在SARS期間「和平封院」決策人之一的前國健署長邱淑媞發文痛批指揮中心防疫欠缺邏輯，正確作法就是要禁止部桃人員進出。文章一出，引來大量網友砲轟。

王定宇更在臉書發文批評，「妳怎麼有臉？」他表示，馬英九和邱淑媞的錯誤決策，導致當年和平醫院SARS封院害死多少人命。

王定宇指出，邱淑媞當年在SARS爆發後，無能的胡亂封院、只進不出的處置，造成了和平醫院悲劇；不顧所有人死活、完全失能的作為，留下自己身穿太空裝完美保護的荒謬畫面和許多家庭永遠的痛。

王定宇說，如今防疫指揮中心正在處理部桃本土病例危機，邱淑媞和一些見不得台灣防疫好的人，「急著出來嗆聲、出主意」，這讓他批評「是要臉皮多厚、心多黑，才好意思做這種事？」

邱淑媞在臉書批評，防疫其實只是「很簡單的邏輯」，像是部桃群聚感染，22日出現首例患者染疫，是一名90歲老翁（案881），出院返家後又傳染給60多歲女兒（案882），她因此痛批指揮中心邏輯欠缺，連台大公衛學院專家也被打到噤聲，「只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？」

邱淑媞在文中列舉指揮中心4點「致命邏輯錯誤」：

一、醫院內有醫護感染，同院接觸者卻「居家」隔離、檢疫或自主健康管理，此舉難道不是危及醫護家人嗎？她建議，應該比照入境者，採取一人一戶作法，或入住防疫旅館。

二、院內爆發群聚感染，不該採取「只出不進」，而是應該採取「只進不出」或「不出不進」，因為處理傳染病，最重要的是趕快阻斷傳播；若真要准許出院，應比照入境者採取「一人一戶」或入住防疫旅館。如此一來，22日就不會新增2例本土案例（案881、案882）。

三、儘管病人檢測陰性，但裡面可能有假陰性、潛伏期，不一定真的沒感染，但指揮中心現在把所有人混在一起照顧，這樣只要出現一個感染或接觸者，就全部交叉感染；正確應該採取「一人一室」，將所有陰性病人隔離治療，並參考中國大陸的方艙醫院，將確診者安置在同一間，因為彼此都感染了，不會再感染對方。

四、現在，太多社區病例曾經在社區趴趴走，一定要立即「擴大社區採檢」，包括桃園和雙北。

邱淑媞。（圖／記者嚴云岑攝）

▲台北市前衛生局長邱淑媞發文批指揮中心防疫欠缺邏輯引發論戰。（ETtoday新聞雲資料照）

ET快訊
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