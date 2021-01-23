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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

莊瑞雄還原「寒暄說」打臉林為洲：道歉文顛倒是非！

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 議場前堵訪林為洲 張其祿。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨桃園市立委鄭運鵬日前出席朝野協商，遭藍營黨團總召林為洲開口要求，「桃園立委口罩戴好、自己隔離」引發爭議。事後，林為洲透露，過程中是和綠委莊瑞雄寒暄，其實並沒有惡意。不料，莊瑞雄22日晚間還原過程打臉「寒暄說」，呼籲林為洲多做事、少口水，不需要扭曲事實。

鄭運鵬21日爆料，自己在朝野協商前受訪，所以遲了一些，但他一進會議室就覺得大家眼神怪怪的，原來在他還沒到的時候，林為洲說「要桃園市的立委自己隔離」。

這也讓鄭運鵬大嘆，知道林為洲只是想要藉故削減民進黨團幹事長的戰鬥力，開開玩笑，「算他怕我」。但身為桃園人，聽起來也是有點小感傷，現在藍營已非科學方式，禁止赴桃園洽公，貼了標籤，就會有差別待遇。

林為洲的言論遭到外界質疑歧視桃園人，21日晚間親上火線滅火，在臉書還原經過並表示， 當時鄭運鵬晚到，委員莊瑞雄用開玩笑的口吻說：「阿洲，你在新竹離桃園很近，危險哦，要跟你保持距離。」後來鄭運鵬進來，自己就說：「那鄭運鵬來自桃園，不就更危險。」

林為洲說，鄭委員晚到，不知道前面的對話，面對自己突然講這話，感受可以理解，抱歉。因此把前後的脈絡說明清楚，其實大家只是在寒喧沒有惡意。防疫是朝野一致目標，病毒不會分藍綠。

原以為事情落幕，但人在現場的莊瑞雄22日晚間在臉書爆出，林為洲稱自己曾表示新竹很危險，要保持距離，且文傳會副主委鄭照新更在媒體放話，說自己歧視他人，這一切根本都是顛倒是非。

莊瑞雄還原當時情況表示，昨天立院協商時，林為洲在國民黨那一排脫口：「鄭運鵬桃園風險最大要離遠一點。」自己則回應，「照你邏輯，你新竹離桃園也很近。」

莊瑞雄認為，現階段是台灣防疫關鍵時刻，想提醒林為洲委員，多做事少口水，更不需要扭曲事實。鄭運鵬也在該文底下留言，「原來如此，以後朝野協商，我一定要先搶位子。」

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