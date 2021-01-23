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邱淑媞批指揮中心沒邏輯　蘇貞昌：團結防疫不說風涼話

▲▼蘇貞昌。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蘇貞昌日前親自到桃園出席防疫會議，幫醫護人員打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，至今已有12人染疫。前國健署長邱淑媞22日痛批指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，正確做法應是禁止部桃人員進出、嚴格採取院內「一人一室」，並「擴大社區採檢」。對此，行政院長蘇貞昌說，「只有團結努力，才能戰勝惡毒的肺炎疫情，不缺口水、說風涼話、惡意的批評，都不好」。

針對邱淑媞在臉書質疑指揮中心做事沒邏輯、專家變馬屁精，蘇貞昌23日受訪表示，今天台灣守住新冠肺炎的成績，全世界都誇讚第一，而且也看到許多國家鎖國風城，學校停課，台灣十幾萬學生的考試正在如常進行，國人同胞也都如常生活，這都是全體國人同胞大家齊心合力所做出來的成績。

蘇貞昌強調，只有團結努力，才能戰勝惡毒的肺炎疫情，不缺口水、說風涼話、惡意的批評，都不好。

至於澎湖、雲林、苗栗等地日前發出「避桃令」引發討論，面對外界質疑，藍營反咬「第一槍」是國防部。蘇貞昌說，軍隊的訓練移防調動有嚴格的鐵律，國防部已經有相關的說明，應該給予尊重。

蘇貞昌指出，當桃園部立醫院發生狀況時，國軍官兵、化學兵是第一個到現場，沿街沿路的消毒噴灑、不避危險辛苦，同時國軍的醫院對於相關病患的分流收容照顧，也不落人後，「我們都非常感謝國軍官兵，國人應該多鼓勵，才是對疫情最好」。

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