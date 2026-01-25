快訊／三重天台商圈1男18樓墜落　倒臥9樓平台命危送醫

三重最高價待售店面位於正義北路，開價1.98億元。該店面過去由聯邦銀行長期承租，估達20年以上，但在約1年前撤出，淪為空店面。專家分析，正義北路上的高價店面大多為透店，除租金效益，還有較大土地價值及改建效益，「而本次討論店面，就得拼租金條件了。」