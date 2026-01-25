　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／三重天台商圈1男18樓墜落　倒臥9樓平台命危送醫

▲▼高中生遭砍送醫。（救護車示意圖／記者陳雕文攝）

▲三重天台商圈驚傳一名男子墜樓，倒臥9樓平台無生命徵象送醫急救。（示意圖）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市三重區天台廣場商圈今天（25日）下午2時許驚傳有民眾墜樓。警消獲報，一名男子從商圈大樓18樓廁所墜落，倒臥至9樓平台，救護人員接觸，發現該名男子已無呼吸心跳，以長背板固定後，從大樓內部運送下樓至救護車，並送往醫院急救，警方初步排除墜樓有外力介入，詳細原因仍須釐清。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

