花91分鐘攻頂！霍諾德「摸台北101避雷針」　心想千萬別掉下去

▲霍諾德已完成挑戰。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）今天上午9時開始攀爬台北101的挑戰，他在攀爬過程中，神情一向從容，還屢屢向大家揮手打招呼，最終花了91分鐘完成挑戰，並在登頂那刻，摸了摸避雷針，喜悅完全藏不住。

霍諾德穿紅色T恤爬台北101！手腳很俐落

霍諾德早晨8點30分左右，他身穿招牌紅色T恤，神情輕鬆的出現在台北101大樓底層，儘管即將挑戰的是高達508公尺、完全無繩索保護的台北101，但霍諾德開爬後，速度相當快，手腳也很俐落，甚至還能從容的站在高處和大家揮手打招呼。

霍諾德趁著休息空檔調整呼吸，主持人透過無線電問道，「現在感覺如何？」當時掛在半空中的他，則語氣輕快的回答「很好玩啊！」還形容「這感覺就像在爬山啊！」並大讚台北的風景很美。

花91分鐘攻頂！霍諾德：這景色太美了！

當霍諾德翻越最後一道關卡，穩穩站在101頂端的那一刻，群眾都很替他開心，又是歡呼，又是拍手，而他本人的喜悅也同樣藏不住，他摸了摸避雷針之後，欣賞周遭風景，並對著地面揮手，嘴角沒有壓下來過。

事後，霍諾德也說，映入眼簾的景色讓他感到震撼，「我當時想，這景色太美了！多麼美好的一天！」不過，因為塔尖的風勢大，所以他也告訴自己「風很大，千萬別掉下去（Don't fall），我當時就在努力保持平衡」。

事實上，在挑戰正式開始之前，就有許多人擔心墜落的問題，據英國媒體《觀察家報》報導，這次台北101的全球直播，Netflix平台的轉播將設有10秒延遲，推測是為了讓製作團隊能在發生意外時，得以及時中斷畫面。

但好在這項對策並沒有派上用場，霍諾德最終花了91分鐘，為台北101寫下全新的歷史傳奇。