部桃5000人要隔離！北市：待中央匡列名單　若確定「立刻開隔離單」

記者袁茵／台北報導

部桃群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間臨時召開記者會，指揮官陳時中在會議上宣布，3類人即日起開始居家隔離，隔離後會再安排採檢，影響人數超過5000人。台北市衛生局疾管科長余燦華表示，目前尚未收到台北市民被匡列為居家隔離對象的名單，只要確定有民眾被匡列，北市府25日就會立刻寄發隔離通知書。





▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心24日晚間緊急召開記者會，陳時中在會議上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，若符合以下3種身份的民眾，即日起開始居家隔離，分別為「出院病患及同住者」、「陪病者及同住者」，以及「案889就醫時相關接觸者」，預估約有超過5,000人需要隔離。

面對這5000人當中，會不會有台北市民？余燦華表示，目前還沒有收到中央通知的匡列名單，若確認台北市民有被匡列在內，北市府於25日會立刻寄發隔離通知書，跟居家隔離採一樣的作業模式，提供關懷包、口罩、零食乾糧等物資，並持續關懷追蹤、了解隔離者每天健康狀況，若有就醫需求也會給予協助。

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