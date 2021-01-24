　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

部桃5000人要隔離！北市：待中央匡列名單　若確定「立刻開隔離單」

記者袁茵／台北報導

部桃群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間臨時召開記者會，指揮官陳時中在會議上宣布，3類人即日起開始居家隔離，隔離後會再安排採檢，影響人數超過5000人。台北市衛生局疾管科長余燦華表示，目前尚未收到台北市民被匡列為居家隔離對象的名單，只要確定有民眾被匡列，北市府25日就會立刻寄發隔離通知書。

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心24日晚間緊急召開記者會，陳時中在會議上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，若符合以下3種身份的民眾，即日起開始居家隔離，分別為「出院病患及同住者」、「陪病者及同住者」，以及「案889就醫時相關接觸者」，預估約有超過5,000人需要隔離。

面對這5000人當中，會不會有台北市民？余燦華表示，目前還沒有收到中央通知的匡列名單，若確認台北市民有被匡列在內，北市府於25日會立刻寄發隔離通知書，跟居家隔離採一樣的作業模式，提供關懷包、口罩、零食乾糧等物資，並持續關懷追蹤、了解隔離者每天健康狀況，若有就醫需求也會給予協助。

其他人也看了這些...

邱淑媞批指揮中心沒邏輯　蘇貞昌：團結防疫不說風涼話
王定宇批邱淑媞「怎麼有臉？」：SARS和平封院害死多少人
邱淑媞臉書轟防疫遭千人出征　網嗆：「和平封院」31條冤魂沒找妳？

更多熱門新聞...

邱淑媞反擊網友「暴民政治」：陳時中要大家帶酒精已透露社區傳播
「只剩大內宣」邱淑媞列指揮中心4大罪狀：部桃應禁止出入
邱淑媞列指揮中心4大罪狀！陳時中：任何批評指教都歡迎

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／台中男「居檢3天外出7次」慘了！下場出爐
部桃全警戒5000人隔離！台大醫「3點分析」：封院是下策
部桃5000人要隔離！北市：若確定匡列「立刻開隔離單」
部桃擴大5千人居隔不夠？醫曝SARS經驗：「這類人」也可能中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

部桃5000人要隔離！北市：待中央匡列名單　若確定「立刻開隔離單」

部桃全院列紅區不封院　羅友志：賭上的是天佑台灣

桃醫擴散隔離5千人　賴清德籲配合指揮中心、團結度過難關

鄭文燦籲市民配合指揮中心居家隔離　「一起度過疫情的挑戰」

低調現身格鬥賽挺MMA　江啟臣：不管我是不是黨主席都支持⋯

5千人居家隔離！蘇貞昌指示單位支援疫調　盡速完成擴大防護網

連勝文要蔡英文向拜登認錯討疫苗　黃國昌看不下去：太離譜

MMA在台人氣直升！　王尊侃讚：年輕人與「世界潮流」接軌

「你的boss從來不是醫護」　林鶴明：連勝文農曆春節後動作更多

現身力挺職業技擊爭霸賽！應曉薇籲「重視MMA」　讓台灣選手躍上國際

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

驚見高雄小吃攤剩湯+豬腳回鍋賣　他「怕傳染」錄影舉報！業者喊冤

停車繳費機「裝側錄器」取卡號！　男製偽卡盜刷千萬元...150人受害

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

鄭爽爸爸道歉！改口決定「撫養兩孩子」　張恒認了出軌..「求鄭爽爸媽原諒」私訊曝光

女半夜兩點「狂踢空鐵桶」擾民！　遭阻止竟尾隨...闖入民宅還報警

部桃5000人要隔離！北市：待中央匡列名單　若確定「立刻開隔離單」

部桃全院列紅區不封院　羅友志：賭上的是天佑台灣

桃醫擴散隔離5千人　賴清德籲配合指揮中心、團結度過難關

鄭文燦籲市民配合指揮中心居家隔離　「一起度過疫情的挑戰」

低調現身格鬥賽挺MMA　江啟臣：不管我是不是黨主席都支持⋯

5千人居家隔離！蘇貞昌指示單位支援疫調　盡速完成擴大防護網

連勝文要蔡英文向拜登認錯討疫苗　黃國昌看不下去：太離譜

MMA在台人氣直升！　王尊侃讚：年輕人與「世界潮流」接軌

「你的boss從來不是醫護」　林鶴明：連勝文農曆春節後動作更多

現身力挺職業技擊爭霸賽！應曉薇籲「重視MMA」　讓台灣選手躍上國際

唐綺揚曝2021「工作運最爛」3星座！　第1名小人纏身超慘

焦凡凡「男友視角照」放閃婁峻碩！　信義區邊逛邊拍甜讚：多功能

快訊／台中男「居檢3天外出7次」慘了！移送集中檢疫所至少罰50萬元

朱學恒怒嗆「為什麼不鎖國」　別再讓阿里不達的外國人進台灣

高雄第一張！帶妻兒搭輕軌　男「無罩」被突襲開罰金額出爐

《雷神索爾4》有《復仇者5》fu！「超熟悉角色」全回歸　片場照曝光

苗栗短裙女爛醉開車！猛撞拖行騎士10公尺　獵山豬高手慘死

部桃全警戒5000人隔離！台大醫3點分析回應：封院是下策

文英阿姨罵人被消音！《熱帶魚》導演陳玉勳怒公視：畫面都是血汗

「嘴砲拳王」Conor Mcgregor復出首戰　第二回合直接被KO！

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

政治熱門新聞

5千人居家隔離　蘇貞昌：盡速完成擴大防護網

全院列紅區不封院　羅友志：賭上的是天佑台灣

板橋男3樓狠摔瑪爾濟斯、柴犬！下場曝光了

綠營稱睽違42年美總統就職受邀　趙少康：外交部公布蕭美琴邀請函

部桃5000人要隔離　北市：待中央匡列名單

韓國瑜暫無意參選黨公職

15架次共機擾台　再創今年單日新高

美麗島民調／蘇貞昌滿意度52%　蔡英文信任度59.6%

罷韓四君子撐黃捷廣告　韓國瑜心腹曝決戰點

邱淑媞臉書關閉留言功能　網：刪留言不累嗎？

柯文哲要指揮中心公布確診個案高密度足跡區

林鶴明：連勝文農曆春節後動作更多　

馮世寬自爆交過100個女友　聽完這句話不敢結婚

賴士葆轟蔡英文「失能總統」：部桃疫情擴大只關心黃捷

更多熱門

相關新聞

快訊／台中男居檢3天外出7次！移送集中檢疫所至少罰50萬元

快訊／台中男居檢3天外出7次！移送集中檢疫所至少罰50萬元

台中神岡鄉一名男子21日從大陸返台，3天內外出住處7次，聲稱為了買飯才外出。對此，台中市政府24日將男子移送集中檢疫所，至少重罰50萬元，最高100萬元。

朱學恒怒嗆「為什麼不鎖國」

朱學恒怒嗆「為什麼不鎖國」

葡萄總統大選「疫情大流行中」登場

葡萄總統大選「疫情大流行中」登場

全院列紅區不封院　羅友志：賭上的是天佑台灣

全院列紅區不封院　羅友志：賭上的是天佑台灣

部桃擴大5千人居隔不夠？醫「曝SARS經驗」

部桃擴大5千人居隔不夠？醫「曝SARS經驗」

關鍵字：

部桃新冠肺炎防疫台北市衛生局影音

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

《玩很大》未播先道歉！

用餐一半聽到越南♫…他秒報警！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

新竹驚傳少女失聯！母親朋友焦急尋人

手機被沒收大哭！老師聽原因秒沉默

「牽猴仔」找金主　黑道變成業務訓練班

快訊／大雨+濃霧　第4波寒流恐襲？強冷空氣報到時間曝

台北OL哺乳室內被性侵　她哭：是老闆大客戶

即／知名命理師昏迷送醫搶救亡！女友目睹嚇壞

玄彬認愛後首亮相！隔空謝女友孫藝真

快訊／本土案例+2！　部桃「出院患者、家人」確診

《全明星運動會》開錄前「8成藝人拒上」

教官帶女學生「上摩鐵2、30次」下場曝

更多

最夯影音

更多
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量
陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

陳妍希首跳舞..兩截式裸腰辣跳　曝歌手夢甜唱《小星星》送兒子

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

《女神降臨》書竣退出守護好友戀情　太妹嘲笑文佳煐素顏..黃仁燁暴氣摔手機

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

男子極地實驗「零下30度煎蛋」！　陽光折射半透明結冰蛋秒變藝術

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

突收居家隔離通知...來不及告別 部桃護理師「隔窗照」逼哭網！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面