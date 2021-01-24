部桃擴大5千人居隔不夠？醫「曝SARS經驗」：探病者也可能中鏢

▲部立桃園醫院感染還在積極防堵中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院感染持續擴大，指揮中心今晚間緊急擴大回溯相關接觸者，全列居家隔離。但有醫師認為，在「探病」這塊還是一大問題，因為這類族群回溯較困難，且能否誠實以告也是疑慮。該醫師也分享18年前，曾收治過SARS重症患者，該患者就是沒有坦承自己去過和平醫院探病。

指揮官陳時中今晚間18時30分召開記者會宣布，擴大回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍，包括「出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時相關接觸者」，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，隔離後將安排採檢，而已經超過14天的人，要持續進行7天自主健康管理，等候採檢，預估會有近5000人列入居家隔離。

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但新光醫院感染科主治醫師張藏能受訪時表示，雖然指揮中心目前做法已經擴大很多，且住院患者都有資料，健保卡有紀錄，比較好回溯，但探病就比較難追蹤，除了探病者，醫院平時出人的人很多，可能還有醫療業務、送貨等行業人員，因此應該想辦法把探病者都納入回溯。

▲部立桃園醫院清空消毒。（資料照／記者沈繼昌攝）

張藏能直言，雖然醫院都有在做實名制，但有沒有完整落實是一個問題，另一個問題是探病者是否會誠實告知。他也以18年前SARS舉例，當天和平醫院同樣爆發院內感染，有一名民眾去和平探病後，回家出現腹瀉，當時該民眾就到新光醫院就醫，但並沒誠實表示自己有去過和平醫院探病，為求謹慎，急診有照X光，結果發現左肺浸潤，就送到隔離病房，後來確診SARS。

張藏能說，該民眾當時怕就醫被排斥，所以沒有第一時間告知自己去過和平醫院，他後來是自己收治的患者，一度是重症，經歷過插管，後來康復出院，當時是因為醫院謹慎，發現有疑似問題，就立即送到隔離病房，才沒有造成後續感染問題。經過這件事，張藏能也直說「現在部桃有感染問題，因此有去探過病的人，很難說會誠實以告。」

而針對指揮中心擴大回溯醫院相關接觸者，長庚醫院副院長邱政洵也表示，探病者的確有些回溯比較困難，但現在就是把現有的做好，指揮中心會安排處理，第一線作戰單位就配合，現在做事情比較重要，大家全力配合現在政策。

▲和平醫院18年前因SARS院內感染一度封院。（資料照／記者沈繼昌攝）